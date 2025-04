In Schloßberg: „Das war wieder ein normales Kreisligaspiel“

Es gab eine Kunstrasenqual in Schloßberg. Emmering gewinnt 5:2 durch drei verwandelte Strafstöße. Emmerings Coach Elvis Nurikic hatte anfangs Bammel.

Ganz wohl war Emmerings Coach Elvis Nurikic nicht vor der Auswärtspartie der Kreisliga 1 (Inn/Salzach) gegen den SV Schloßberg-Stephanskirchen. „Nach vier brutal anstrengenden und emotionalen Partien war das wieder ein normales Kreisligaspiel“, so der Trainer: „Ganz ehrlich, ich hatte Bammel davor.“

Zumal das Dienstagtraining im Pfarrbachstadion alles andere als berauschend gewesen sei. Doch Nurikics Befürchtungen lösten sich während des 5:2-Erfolgs seiner Emmeringer schnell in Luft auf. Auch wenn er klagte, „es macht keinen Spaß, bei 25 Grad auf Kunstrasen spielen zu müssen“. Das SV-Grün sei erst Ende Juni wieder bespielbar, habe es geheißen. Sein Team sei trotzdem „unheimlich motiviert“ gewesen, habe „das Spiel ernst genommen“ und dafür gesorgt, „dass er richtig stolz“ auf seine ersatzgeschwächte Mannschaft sei.

Emmerings Anfangs-Dominanz münzte Christian Breu in die 1:0-Führung um (17.). Dass man anschließend „ein wenig ausgelassen“ habe und plötzlich 1:2 (24./34.) zurücklag („keiner wusste, warum“), konnte Nurikic nur wenige Minuten aufregen. Denn die Gäste fanden die richtige Antwort. Michael Niedermaier glich aus (36.), und Simon Wimmer verwandelte Sekunden später einen Elfmeter zum 3:2 (37.).

Noch zwei weitere Male durfte der Emmeringer vom Strafstoßpunkt ran. Einmal erfolgreich. Mit 4:2 (44.) aus TSV-Sicht ging’s in die Pause. Dass danach eine Phase folgte, in der die Gastgeber beinahe rangekommen wären, konnte die Emmeringer Fans unter den rund 100 Zuschauern nicht wirklich beunruhigen. Denn der Tabellenzweite der Kreisliga 1 gab in der letzten halben Stunde wieder Gas. Bei Elfmeter Nummer vier durfte Michael Niedermaier ran – 2:5 (82.). Der TSV Emmering bleibt dem Spitzenreiter SBDK Rosenheim auf den Fersen.