"Wir haben in dieser Saison neun Partien gegen die Teams der oberen fünf Tabellenplätze absolviert und allesamt verloren", verweist Trainer Miran Özkan auf die sehr eindeutige Statistik. "In diesen neun Begegnungen mussten wir 26 Gegentore hinnehmen, während wir selbst sechs Treffer erzielten. Das kann und darf nicht unser Anspruch sein", hadert der 23-Jährige in seinem Statement auf den Vereinskanälen.

Dabei sei die Problematik nicht auf einen einzelnen Punkt herunterzurbrechen. "Aktuell reicht unsere Leistungsfähigkeit auf keiner Ebene aus, um im oberen Tabellendrittel mitzuhalten – physisch, psychisch, technisch. In sämtlichen Bereichen waren wir den Spitzenteams bisher unterlegen", so Özkan. "Diese Realität nehmen wir an – aber wir werden sie nicht hinnehmen. Sie ist der Ausgangspunkt für Veränderung und Entwicklung."

Klares Ziel für den Endspurt: "Wollen und müssen neun Punkte holen"

Die bisher vorgestellten Neuzugänge des Sommers lassen jedenfalls vermuten, dass der VfB Merseburg in der neuen Saison sehr wohl mit den Spitzenteams in Sachsen-Anhalts Oberhaus konkurrieren möchte. "Mit klarem Blick, harter Arbeit und einer durchdachten Planung werden wir auf das Spielniveau kommen, welches wir uns selbst als Maßstab setzen", sagt Özkan.

Doch noch gehen die Gedanken am Ulmenweg nicht zu weit in die Zukunft. "Unser Fokus richtet sich nun auf die verbleibenden drei Saisonspiele", kündigt der Coach an. "Unser Ziel ist klar: Wir wollen und müssen neun Punkte holen." Wenn dies gelingt, dann hätte der VfB in jedem Fall auch einen Gegner der oberen Fünf geschlagen: Am 28. Mai geht es zum BSV Halle-Ammendorf (5.).