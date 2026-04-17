In Rothenstadt und Vorbach geht´s ums nackte Überleben

Ein "Sechs-Punkte-Abstiegsduell" sehen die Fans in Rothenstadt, wo der VfB (in Schwarz) mit dem SC Kirchenthumbach (in Rot) die Klingen kreuzt. – Foto: Rainer Rosenau

Vor diesem viertletzten Spieltag wurde die Tabelle endgültig geradegezogen durch das Nachholspiel am Mittwochabend, in dem der SV 08 Auerbach durch einen späten Treffer beim SV Kulmain die Oberhand behielt. Zudem wurde das wegen Nichtantritts des VfB Rothenstadt ausgefallene Spiel bei der SpVgg Trabitz durch das Sportgericht mit 2:0 für die Baier-Truppe gewertet. Somit übernahm Auerbach (1./49) wieder die Pole, Trabitz (2./48) ruschte auf die 2 und Grafenwöhr (3./47) fiel zurück auf Rang 3.

Mit dem 23. Spieltag biegt die Kreisliga Nord langsam ein auf die Zielgerade der Saison 2025/26. Drei Partien des Programms am kommenden Wochenende versprechen dabei besondere Spannung, einmal geht es um die ganz vorderen Plätze, zwei Mal steht das nackte Überleben in der höchsten Spielklasse des Kreises Amberg/Weiden im Mittelpunkt.

Hinein in die Matches des kommenden Wochenends: In der Rolle des „Züngleins an der Waage“ fühlt sich der TSV Eslarn (4./42) sehr wohl, wie der Heimsieg gegen den SV Grafenwöhr zuletzt deutlich gemacht hat. Nun duelliert sich die Rackl-Elf mit dem nächsten Team des Favoritendreigestirns, begiebt sich die Grenzlandelf doch auf die über 90 Kilometer lange Reise zum nächsten Spitzenspiel in den Landkreis Amberg/Sulzbach zum seit dem Mittwochabend auf den Ligathron zurückgekehrten SV 08 Auerbach (1./49) und würde dort natürlich zu gerne ein weiteres Mal für Furore sorgen. „Abstiegskampf pur“ herrscht hingegen am vorletzten Aprilwochenende in Vorbach und Rothenstadt. Beide Mannschaften fristen mit jeweils 21 Punkten noch auf sicherem Untergrund, aber doch am Rande zum Abgrund ihr Dasein und wollen, ja müssen in ihren Matches gegen die auf den Abstiegsplätzen rangierenden Kontrahenten unbedingt gewinnen, sonst droht in der entscheidenden Saisonphase großes Ungemach. So lautet die Devise beim FCV (11. - im Derby gegen Eschenbach, Punktestand 15) und beim VfB (10. - gegen „Dumba“, Punktestand 20) „ein Sieg muss her, koste es, was es wolle!“ Da die beiden Gastmannschaften allerdings ihre noch bestehende Chance wahrnehmen wollen, am Ende ohne den Umweg der Relegation die Liga zu halten, ist hier wie dort ein knallharter, heißer Kampf um jeden Zentimeter des grünen Geläufs zu erwarten.

Rückblick auf ein Nachholspiel vom Mittwochabend:

Eine Stunde lang dominierte der Favorit diese Partie, lag auch verdient in Front, ehe der Ausgleichstreffer der Heimelf einen Motivationsschub gab. Nun gab sie den Ton an, haderte mit der ein oder anderen Entscheidung des Schiedsrichtergespanns und kassierte unglücklich noch in der Schlußphase den Lucky Punch des alten und neuen Tabellenführers. SVK-Trainer Oliver Drechsler: "Meine Mannschaft hätte einen Punkt verdient gehabt, aber wenn dann drei Personen etwas dagegen haben, ist es schwierig. Wenn der Gegner beim Gegentreffer in der 88. Minute drei bis vier Meter im Abseits steht und man zwei glasklare Elfmeter nicht bekommt, dann musste ich nach dem Spiel erst einmal herunterkommen, sonst hätte ich vielleicht irgendetwas Verkehrtes gesagt. Die ersten 60 Minuten war Auerbach die überlegene Mannschaft, hatte aber von der Anzahl der Chancen her nicht mehr, wie wir, also zwei oder drei. Das 0:1 fällt dann nach einem individuellen Fehler, danach haben wir aber richtig zugelegt, haben sehr gut gespielt und Auerbach dominiert, der Ausgleich durch einen schönen Freistoß war auf jeden Fall verdient. Ja, wir waren sogar am Drücker, das Ding auf unsere Seite zu ziehen, wenngleich ein Unentschieden das gerechtere Ergebnis gewesen wäre. Dann kommt die 88. Minute, wo die drei Herren in Schwarz etwas gegen uns hatten. Insgesamt bin ich stolz auf das Gezeigte, mit einer sehr jungen Mannschaft so dem Tabellenführer Paroli zu bieten, macht uns Mut schon für die nächste Saison, dass da was entstehen kann." SVK-Trainer Oliver Drechsler: "Meine Mannschaft hätte einen Punkt verdient gehabt, aber wenn dann drei Personen etwas dagegen haben, ist es schwierig. Wenn der Gegner beim Gegentreffer in der 88. Minute drei bis vier Meter im Abseits steht und man zwei glasklare Elfmeter nicht bekommt, dann musste ich nach dem Spiel erst einmal herunterkommen, sonst hätte ich vielleicht irgendetwas Verkehrtes gesagt. Die ersten 60 Minuten war Auerbach die überlegene Mannschaft, hatte aber von der Anzahl der Chancen her nicht mehr, wie wir, also zwei oder drei. Das 0:1 fällt dann nach einem individuellen Fehler, danach haben wir aber richtig zugelegt, haben sehr gut gespielt und Auerbach dominiert, der Ausgleich durch einen schönen Freistoß war auf jeden Fall verdient. Ja, wir waren sogar am Drücker, das Ding auf unsere Seite zu ziehen, wenngleich ein Unentschieden das gerechtere Ergebnis gewesen wäre. Dann kommt die 88. Minute, wo die drei Herren in Schwarz etwas gegen uns hatten. Insgesamt bin ich stolz auf das Gezeigte, mit einer sehr jungen Mannschaft so dem Tabellenführer Paroli zu bieten, macht uns Mut schon für die nächste Saison, dass da was entstehen kann." Gästespielertrainer Daniel Maier: "Wir sind gut in die Partie gestartet, hatten die Kontrolle über das Spiel und konnten uns mehrere gute Torchancen herausspielen. Ein Foul im Strafraum wurde leider nur mit einem Freistoß bewertet, den wir anschließend unglücklich an den Außenpfosten setzten. In der zweiten Halbzeit verlagerte sich das Spielgeschehen zunehmend vom Spielerischen hin zu einem intensiven Kampf. Durch eine starke Willensleistung gingen wir schließlich mit 1:0 in Führung. Danach gaben wir das Spiel etwas aus der Hand und mussten nach einem Freistoß den Ausgleich hinnehmen. Trotzdem haben wir uns zurückgekämpft und konnten kurz vor Schluss das Spiel verdient für uns entscheiden." Tore: 0:1 Michael Keil (52.), 1:1 Noah Groß (76.), 1:2 Paul Zura (88.) - Schiedsrichter: Bastian Pfanzelt - Zuschauer: 100 Tore: 0:1 Michael Keil (52.), 1:1 Noah Groß (76.), 1:2 Paul Zura (88.) - Schiedsrichter: Bastian Pfanzelt - Zuschauer: 100 Die Partien des 23. Spieltags im Überblick:

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SV 08 Auerbach SV 08 Auerbach TSV Eslarn TSV Eslarn 15:00 PUSH

Nachdem sich die Bergstädter unter der Woche die Tabellenführung zurückgeholt haben, will man vor dem finalen Matches in Reuth, gegen "Dumba" und in Eschenbach die sicherlich anspruchsvolle Hausaufgabe gegen die starke Grenzlandelf erfolgreich bestreiten. Man weiß um die Stärken des Gegners, wird sich darauf einstellen und will damit den "Platz an der Sonne" verteidigen. Dass der TSV eine starke Saison spielt, steht außer Zweifel, was er zu leisten vermag, zeigte zuletzt auch der Heimsieg gegen den Tabellenführer aus der Garnisonsstadt. Nun ist man heiß darauf, dem nächsten Ligafavoriten Probleme zu bereiten. SVA-Coach Dani Maier: "Am Sonntag erwartet uns mit Eslarn eine anspruchsvolle und unangenehme Aufgabe. Die Mannschaft ist offensiv sehr gut aufgestellt, weshalb wir über die gesamte Spielzeit hinweg im Defensivverbund äußerst diszipliniert sein müssen. Wir wissen genau, worauf es ankommt. Ich bin überzeugt, dass meine Mannschaft eine kämpferisch starke Leistung zeigen wird, und wir werden alles daransetzen, die drei Punkte in Auerbach zu behalten." Gästespielertrainer Peter Rackl: "Nach Grafenwöhr haben wir nun den nächsten Top3-Club vor der Brust. Es gilt, mit der gleichen Konzentration und Laufbereitschaft anzutreten, wie gegen Grafenwöhr. Wenn wir auch nur einen Prozentpunkt nachlassen, wird es für uns in Auerbach nicht möglich sein, zu punkten. Kadertechnisch haben wir es in der Trainingswoche geschafft, dass sich die angeschlagenen Spieler erholen konnten. Nach der langen Anfahrt wäre für uns ein Punktgewinn sicherlich ein Erfolg."

Dass der Druck des Gewinnenmüssens ohne Wenn und Aber auf Seiten der Gäste liegt, ist klar. Die aufgrund der letzten Erfolge mit mächtig Selbstbewußtsein ausgestattete Heimelf geht ohne Zwänge in dieses Match und will dem nächsten Ligafavoriten ein "Schnippchen" schlagen. Für die SpVgg ist die Rechnung einfach: Alles andere, als ein Dreier darf im packenden Dreikampf an der Tabellenspitze nicht zählen. Punkt. ASV-Chefanweiser Michael Kaufmann: "Freitagabendspiel gegen den aus meiner Sicht absoluten Aufstiegsfavoriten - Fußballherz was willst du mehr? Die Jungs haben ordentlich Selbstvertrauen getankt und nicht nur gewonnen, sondern jetzt zwei Mal so Fußball gespielt, wie ich mir das auch vorstelle und wünsche. Ob wir auch den großen Favoriten ärgern oder ihm gar ein Bein stellen können, wird der Spielverlauf dann zeigen. So etwas hängt ja dann oft auch von Faktoren ab, die man zum Teil nicht vorhersehen oder beeinflussen kann. Aber wir können auf jeden Fall ohne Angst in die Partie gehen nach den zuletzt gezeigten Leistungen und auch der Druck liegt klar auf der anderen Seite. Mit Hörath fällt Stand jetzt auch nur ein Spieler weiter aus, was uns natürlich auch hilft bei unserem kleinen Kader. Die Jungs haben auf jeden Fall Bock auf dieses Spiel, wir haben Dienstag wirklich sehr hart trainiert und wollen es dem Gegner jetzt maximal schwer machen bei uns!" Gästetrainer Tom Baier: "Ganz vorne ist es extrem eng, da dürfen wir uns keinen Ausrutscher erlauben. Mit Haidenaab wartet eine unangenehme Aufgabe auf uns. Entscheidend wird sein, dass wir unsere Leistung auf den Platz bringen und von Anfang an präsent sind."

Im Spiel der 5 gegen die 9 schlüpft der FC nicht nur wegen des Heimvorteils in die Rolle des Favoriten, sondern auch, weil die Elf um Kapitän Michael Diepold aktuell in guter Form ist - was zuletzt eingefahrene neun Punkte in Folge deutlich machen. Die Gäste hingegen, deren Vorsprung zum Relegationsplatz 12 sieben Zähler beträgt, haben die letzten vier Partien nicht mehr gewinnen können und sollten schon noch den ein oder anderen Punkt sammeln, um sich endgültig zurücklehnen zu können. So ist ein Punkt das erklärte Ziel. FC-Vorstand Wolfgang Seitz: "Beim FCT ist man nach drei Siegen am Stück stolz, nicht ins Niemandsland der Tabelle abgerutscht zu sein und sich dem in der Winterpause gesteckten Saisonziel, das da heißt Platz 4, wieder angenähert zu haben. Und wäre der Saisonstart nach der Winterpause nicht missglückt, hätten die Schäffler-Jungs vielleicht sogar noch ins immer dramatischer werdende Meisterschaftsrennen eingreifen können. Da aktuell einige Verletzte zu beklagen sind und unsere Zweite in der A-Klasse voll auf Platz 2 und der damit verbundenen Relegation fokussiert ist, ist die Personalsituation aktuell sehr angespannt. Dennoch will sich die Mannschaft für die Hinspiel-Niederlage in Kulmain revanchieren und wird alles daran setzen, dass die Punkte in Tremmersdorf bleiben." Gästetrainer Oliver Drechsler: "Personell wird es nach dem Mittwochspiel ein wenig eng wieder, wir wollen auf jeden Fall schauen, dass wir in den letzten Spielen noch punkten können. Also nicht nur den Jungen Spielzeit geben, sondern noch das ein oder andere Zählbare noch einfahren. Zu hundert Prozent sind wir ja noch nicht durch, deshalb wollen wir in Tremmersdorf nicht mit leeren Händen das Spielfeld verlassen."

Eine Heimniederlage gegen Erbendorf und der SVK steht drei Spieltage vor Saisonschluß als erster Absteiger fest. Auch wenn der Absturz in die Kreisklasse wohl nicht mehr zu vermeiden ist, unternimmt die Wild-Elf gegen den Gast aus Erbendorf den nächsten Versuch, den ersten Saisondreier zu landen. Für die Steinwaldelf zählt natürlich nur ein Dreier, um Platz 7 bis zum 9. Mai zu verteidigen. SVK-Coach Eugenio Wild: "Am Sonntag erwartet uns mit Erbendorf ein schweres Spiel. Wir sind zuhause und müssen über den Kampf ins Spiel kommen, endlich unsere Fehler minimieren, denn wir haben uns dadurch die letzten Wochen selbst geschlagen." Gästetrainer "Friedl" Häupl: "Nach der Niederlage im Heimspiel gegen Tremmersdorf geht es nach Kohlberg. Hier gilt es mit vollem Einsatz und voller Konzentration in das Spiel zu gehen und sich wieder auf die Grundtugenden zu besinnen. Personell wird es im Vergleich zu letzter Woche kaum Änderungen geben."

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr FC Vorbach FC Vorbach SC Eschenbach 1923 Eschenbach 15:00 PUSH

Endspielstimmung herrscht am Sonntag um 15 Uhr auf dem Sportplatz an der Hauptstrasse in Vorbach, wo Gastgeber FC und seine Gäste aus der Rußweiherstadt unter dem absoluten Druck des Gewinnenmüssens stehen. Will die Tusek-Elf das Abrutschen auf einen Abstiegsplatz verhindern, wollen die Gäste die kleine Flamme der Hoffnung auf eine Rettung ohne Umwege noch am lodern halten. Ein Kampf auf Biegen und Brechen vor sicherlich vielen Zuschauern darf erwartet werden. FCV-Coach Markus Tusek: "Durch haarsträubende individuelle Fehler bringen wir uns wie zuletzt in Dumba ins Hintertreffen. Diese müssen ab sofort abgestellt werden. Gegen Eschenbach werden wir alles reinhauen, um den Bock umzustoßen. Mit den Fans im Rücken sollen die Punkte bei uns bleiben!" Gästespielertrainer Benny Scheidler: "Das nächste Endspiel erwartet uns am Wochenende in Vorbach. Die Ausgangslage ist klar, nur bei voller Punkteausbeute gegen einen Mitkonkurrenten besteht noch ein kleiner Funken Hoffnung auf den direkten Klassenerhalt. Die Mannschaft macht es aktuell sehr gut, arbeitet hervorragend im Training und ich hoffe natürlich, dass wir uns dann am Spieltag auch belohnen für den ganzen Aufwand. Da es natürlich auch angenehmere Aufgaben gibt, als in Vorbach zu bestehen, gehen wir trotzdem mit großer Freude in die Partie mit einem ganz klaren Ziel vor Augen!"

Nicht nur in Vorbach, sondern auch in Rothenstadt herrscht am Wochenende eine Art "Endspielstimmung". Für den personell sich immer am Limit befindenden VfB gilt es alle Anstrengungen zu unternehmen, den Platz auf sicherem Untergrund zu verteidigen. Die Gäste hingegen wollen nach einer bisher starken Restrückrunde mit dem Sprung aufs rettende Ufer quasi die Krone aufsetzen. Diese Chance will sich der SCK natürlich nicht entgehen lassen. VfB-Trainer Roland Lang: "Zuletzt war der eh schon kleine Kader durch Verletzungen und Urlaub dezimiert. Dadurch war man teilweise nur bedingt bereit. Gegen Dumba kehren vermutlich zwei Spieler wieder in den Kader zurück. Fehler rund um das eigene Tor reduzieren und nach vorne entschlossener agieren, ist die Vorgabe." Gästecoach Andreas Freiberger: "Wir sind mit zehn von möglichen fünfzehn Punkten sehr gut aus der Winterpause gekommen und konnten bis auf einen Punkt zu Platz 11 aufschließen. Dies konnten wir uns mit intensiver Vorbereitung, absoluten Wille und Kampfgeist erarbeiten. Das Spiel gegen Rothenstadt bietet nun die Möglichkeit, einen Platz über dem Strich zu ergattern. Das sagt alles über die Wichtigkeit dieser Partie! Wir werden wie im Spiel gegen Vorbach alles auf den Platz bringen müssen, um Punkte aus Rothenstadt mitzunehmen, dies ist uns bewusst. Wir haben uns entsprechend darauf vorbereitet."