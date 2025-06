In Rosenberg, Raigering, Kulmain und Kohlberg fällt der Startschuss

Am letzten Juli-Wochenende ist für die Kicker der Vereine im Spielkreises Amberg/Weiden die ungeliebte und schweißtreibende Vorbereitungszeit zu Ende. Alle brennen darauf, dass es endlich los geht. Es gilt für alle Teams, die sich in den Starterfeldern von der Kreisliga bis hinab in die B-Klasse befinden, auf den Punkt topfit zu sein, um den Auftakt in die Spielzeit 2025/26 erfolgreich zu gestalten. Kreisspielleiter Albert Kellner hat nun die – vorläufigen – Spielpläne für die beiden Kreisligen Nord und Süd veröffentlicht.

Dabei sieht das – wie erwähnt vorläufige – Auftaktprogramm gleich einige hochinteressante Begegnungen vor: So messen im Norden beim offiziellen Saisonauftaktspiel dieser Staffel am Freitag, 25. Juli um 18.30 Uhr die beiden Ex-Bezirksligisten SV Kulmain und SV Grafenwöhr ihre Kräfte. Eine halbe Stunde später ziehen Ligarückkehrer SV Kohlberg und der FC Vorbach auf dem Sportgelände der Grün-Weissen nach. Im ersten von vielen reizvollen Derbys, welche die kommende Saison bringen wird, kreuzen zwei Tage später der SC Eschenbach und der ambitionierte Neuling SpVgg Trabitz in der Rogers-Arena der Rußweiherstadt die Klingen.



Zwei brisante Nachbarduelle stehen am ersten Spieltag in der Kreisliga Süd auf dem Plan: Mit den Matches zwischen dem TuS Rosenberg und TSV Königstein sowie dem SV Raigering und TuS/WE Hirschau fällt am Freitagabend, 25 Juli, der Startschuss zur Saison 2025/26. Zwei von drei Aufsteigern geniessen zum Auftakt Heimrecht, einer dagegen steht in der Fremde gleich vor einer hohen Hürde. Während der SC Luhe-Wildenau II (gegen Vilseck) und der FC Weiden-Ost II (gegen Haselmühl) auf eigenem Terrain starten, reist die DJK Ursensollen zum letztjährigen Vizemeister 1. FC Rieden.



Ist die ein oder andere Änderung in den Spielplänen noch möglich, steht der Rahmenkalender fest. So endet die Hinrunde in beiden Kreisligen am Wochenende 18./19. Oktober, die letzte Runde vor der Winterpause wird am 23. November ausgetragen. Offizielle Wiederaufnahme des Spielbetriebs wird am 22. März 2026 sein, das Saisonfinale ist auf den 9. Mai 2026 terminiert. Im Überblick der vorläufige Spielplan der ersten drei Spieltage:





Kreisliga Nord



1. Spieltag

Freitag, 25. Juli, 18.30 Uhr: SV Kulmain - SV Grafenwöhr (A), 19 Uhr: SV Kohlberg - FC Vorbach; Sonntag, 27. Juli, 15 Uhr: ASV Haidenaab - TSV Reuth, TSV Erbendorf - SV 08 Auerbach, SC Eschenbach - SpVgg Trabitz (N), SC Kirchenthumbach - TSV Eslarn, 17 Uhr: FC Tremmersdorf - VfB Rothenstadt



2. Spieltag

Freitag, 1. August, 18.30 Uhr: SV Grafenwöhr - FC Tremmersdorf, TSV Reuth - SC Kirchenthumbach; Samstag, 2. August, 15 Uhr: TSV Eslarn - SC Eschenbach; Sonntag, 3. August, 15 Uhr: SpVgg Trabitz - TSV Erbendorf, SV 08 Auerbach - SV Kulmain, VfB Rothenstadt - SV Kohlberg, FC Vorbach - ASV Haidenaab



3. Spieltag

Freitag, 8. August, 18.30 Uhr: SV Kulmain - SpVgg Trabitz; Sonntag, 10. August, 15 Uhr: ASV Haidenaab - SC Kirchenthumbach, FC Tremmersdorf - SV 08 Auerbach, TSV Erbendorf - TSV Eslarn, SC Eschenbach - TSV Reuth, FC Vorbach - VfB Rothenstadt, SV Kohlberg - SV Grafenwöhr





Kreisliga Süd



1. Spieltag

Freitag, 25. Juli, 18.30 Uhr: TuS Rosenberg - TSV Königstein, SV Raigering - TuS/WE Hirschau; Samstag, 26. Juli, 16 Uhr: FC Edelsfeld - SV Schmidmühlen, SV Köfering - SV Freudenberg; Sonntag, 27. Juli, 15 Uhr: SC Luhe-Wildenau II (N) - FV Vilseck (A), FC Weiden-Ost II (N) - ASV Haselmühl, 15.30 Uhr: 1. FC Rieden - DJK Ursensollen (N)



2. Spieltag

Donnerstag, 31. Juli, 19 Uhr: FV Vilseck - FC Weiden-Ost II; Freitag, 1. August, 18.30 Uhr: SV Schmidmühlen - SC Luhe-Wildenau II; Samstag, 2. August, 16 Uhr: DJK Ursensollen - FC Edelsfeld; Sonntag, 3. August, 15 Uhr: ASV Haselmühl - TuS Rosenberg, TSV Königstein - SV Raigering, 15.15 Uhr: TuS/WE Hirschau - SV Köfering, SV Freudenberg - Raigering



3. Spieltag

Freitag, 8. August, 18.30 Uhr: TuS Rosenberg - SV Raigering, 19 Uhr: SV Köfering - TSV Königstein; Samstag, 9. August, 17 Uhr: 1. FC Rieden - TuS/WE Hirschau; Sonntag, 10. August, 15 Uhr: SC Luhe-Wildenau II - DJK Ursensollen, FC Edelsfeld - SV Freudenberg, ASV Haselmühl - FV Vilseck, FC Weiden-Ost II - SV Schmidmühlen