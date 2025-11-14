„In Rohrbach ist‘s immer eklig“

Der Fußball-Bezirksligist ASV Dachau ist zu Gast beim extrem heimstarken TSV Rohrbach.

Der letzte Spieltag vor der Winterpause hält für den ASV Dachau eine unangenehme Aufgabe parat: Der Tabellenzweite der Fußball-Bezirksliga Nord gastiert am Sonntag um 14.30 Uhr beim TSV Rohrbach, der zwar nur auf Rang elf steht, als einzige Mannschaft der Liga aber daheim noch unbezwungen ist.

Kein Zufall, wenn es nach den Erfahrungen von ASV-Trainer Matthias Koston geht: „In Rohrbach ist es super eklig. Zu dieser Jahreszeit umso ekliger. Traditionell ist es in Rohrbach ultra schwierig, sauber Fußball zu spielen.”

Die Bedingungen scheinen jedenfalls der Rohrbacher Spielweise entgegenzukommen. Zu Hause holte der TSV in sieben Partien starke 15 Punkte, auswärts dagegen nur sechs Zähler in zehn Begegnungen. „Ich habe da jetzt schon einige Male gespielt, es ist immer purer Kampf, pure Leidenschaft, viele hohe Bälle, viele Standardsituationen”, sagt Koston. Rohrbach sei gerade bei diesen Standards gefährlich, weil sie mit Michael Humbach und dem Ex-Pipinsrieder Philipp Federl „zwei der kopfballstärksten Spieler der Liga haben. Dazu schnelle Leute im Umschaltspiel. Sie sind bissig und gut geordnet.“

Seine Mannschaft müsse körperlich dagegenhalten, fordert Koston. Positiv für den ASV: Die Personallage ist optimal, alle Spieler sind fit.

Das Hinspiel war ein Vorgeschmack auf das, was die Dachauer erwartet. Der ASV gewann ein enges Duell knapp mit 2:1. Überhaupt spricht die jüngste Bilanz für die Koston-Elf: Viermal in Folge gewann Dachau gegen Rohrbach, am Sonntag könnte der fünfte Sieg folgen.

Koston mahnt allerdings: „Wir müssen wir uns das Quäntchen Glück erarbeiten, um das Spiel in unsere Richtung zu ziehen, wir wollen noch einmal alles raushauen.”

Gewinnen die Dachauer, könnten sie im letzten Spiel des Jahres an die Tabellenspitze springen. Die Winterpause würde sich dann noch schöner anfühlen.