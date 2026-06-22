In Regensburg: Ü32 des FC Bayern verteidigt Titel, BSC Fünfter Bei der Bayerischen Ü32-Meisterschaft schlagen sich die beiden Oberpfälzer Vertreter wacker von Florian Würthele · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

Die Altherren des FC Bayern München sind erneut Bayerischer Meister. – Foto: Martin Steininger/BFV

Das Sportgelände des BSC Regensburg am Brandlberg war am Samstag Schauplatz für die Bayerische Meisterschaft der A-Senioren (Altersklasse Ü32). Als Triumphator ging der prominenteste Name aus dem Achterfeld hervor. Der FC Bayern München konnte dank eines 2:0-Finalsiegs gegen den Stadtkollegen SG FC Alte Haide/DSC München den Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Die Oberpfälzer Farben hielten der gastgebende SG BSC/VfB Regensburg sowie der TV Riedenburg hoch. Beide Teams schlugen sich tapfer, mussten letztendlich aber anderen den Vortritt lassen.

„Wer einen Titel verteidigt, beweist damit seine besondere Klasse. Der FC Bayern München hat bei der Bayerischen Ü32-Meisterschaft erneut gezeigt, warum er aktuell zu den besten Seniorenmannschaften Deutschlands zählt. Die Mannschaft hat sich den Titel mit starken Leistungen verdient und darf nun voller Selbstvertrauen die Süddeutsche Meisterschaft in Angriff nehmen“, lässt sich der im Verbands-Spielausschuss für den Seniorenfußball verantwortliche Martin Steininger auf der Homepage des BFV zitieren. „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, weil dieser Erfolg nicht unbedingt vorhersehbar war nach den durchwachsenen Leistungen im bisherigen Ligabetrieb im Kreis München. Wir werden auf jeden Fall die Farben Bayerns bei den kommenden Meisterschaften bestmöglich vertreten“, sagte Manfred Poppe, Seniorenleiter beim FC Bayern München.



Und wie lief's für das Oberpfalz-Duo? Gleich zum Turnierauftakt bekam es der TV Riedenburg mit dem späteren Sieger zu tun. Ex-Bezirksliga-Torjäger Alex Maier, Kapitän Thomas Bauer und Co. gerieten schnell mit zwei Toren in Rückstand und verloren am Ende mit 0:3. Wenig Auftrag hatte Riedenburg auch im zweiten Gruppenspiel, das mit 1:5 gegen den SC Germania Nürnberg verloren ging. Zum Abschluss gab es zumindest einen kleinen Achtungserfolg in Form eines Punktgewinns. Dem TSV Abensberg knöpfte die von Tobias Linz gecoachte Mannschaft ein 1:1-Unentschieden ab.





Einen besseren Start erwischte die SG BSC/VfB Regensburg in der anderen Vierergruppe. Die Mannen von Trainer Christian Pfeffer erkämpften sich nach Rückstand noch einen 3:1-Sieg gegen die SG Gerolzhofen/Michelau aus Unterfranken. Auf diesen erfolgreichen Auftakt ließen die Domstädter, bei denen das Trainerduo des Bezirksligisten BSC um Nizar Klica und Rudi Verschl mitmischte, eine 0:4-Pleite gegen den späteren Gruppensieger SG FC Alte Haide/DSC München sowie ein torloses Remis gegen den FC Königsbrunn folgen. Mit vier Zählern wurde der amtierende Oberpfalzmeister Gruppendritter. Und Fünfter im Endklassement. Auf die Gruppenspiele schloss sich unmittelbar das Endspiel an.



Die Endplatzierungen (ab Platz 3 nach Punkten und Toren in der Gruppenphase):

1. FC Bayern München

2. (SG) FC Alte Haide München/DSC München

3. SC Germania Nürnberg

4. FC Königsbrunn

5. (SG) BSC Regensburg/VfB Regensburg

6. TSV Abensberg

7. TV Riedenburg-Altmühl

8. (SG) FC Gerolzhofen/DJK Michelau