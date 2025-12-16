In Regensburg: Premiere des neuen „Futsal-Zertifikats“

„Ich bin ohne große Vorkenntnisse in das Futsal-Zertifikat gestartet und habe einen umfassenden und praxisnahen Überblick über Futsal erhalten. Besonders die vielen neuen Ideen und Impulse haben mich begeistert“, sagte Leo Dietz, Co-Trainer des aktuellen Drittligisten 1. FC Schweinfurt 05. Angelo Soddu, U13-Trainer beim FC Füssen, ging in seiner Einschätzung zu seiner Einstellung zum Futsal sogar noch weiter: „Das Futsal-Zertifikat hat meine Meinung zu Futsal und den Nutzen für den Fußball grundlegend geändert. Ich habe als Fußballtrainer einiges mitgenommen, vor allem zu Technik und Umschaltspiel. Meiner Meinung nach macht Futsal jeden Fußballer besser. Aus diesem Grund bin ich ein Fan von Futsal geworden!“



Zusammen mit 21 weiteren Teilnehmern – darunter auch die Futsal-Bundesligaspieler Tales Casagrande Coelho, Nattan Soares und Mateus do Carmo Artmann (alle SSV Jahn 1889 Regensburg) – sowie den vier Futsal-Stützpunkttrainern Alexander Günter, Raul Mantelli Guimares (beide Futsal-Stützpunkt München), Philipp Prechtel und Thorsten Klein (bei Futsal-Stützpunkt Regensburg) absolvierte er in Regensburg ein umfassendes Lehrgangs-Programm: Einführung in Futsal und seine Regeln, technische und taktische Grundlagen in verschiedenen Spielphasen sowie die Umsetzung in entsprechende Trainingseinheiten – da konnten selbst die erfahrenen Futsal-Kicker noch einiges lernen.



Leon Stößel ist Spielertrainer beim Futsal Club Regensburg in der Futsal-Bayernliga und Spieler des SC Regensburg in der Kreisliga und kann das Futsal-Zertifikat nur weiterempfehlen: „Das Futsal-Zertifikat war eine großartige Erfahrung und hat meine Sicht auf Futsal – besonders in Bezug auf den Transfer zum Fußball – noch einmal verändert. Der Austausch mit den anderen Teilnehmenden war für mich besonders wertvoll und hat deutlich gezeigt, wie wichtig es ist, Futsal weiterzuentwickeln. Eine Teilnahme am Zertifikat lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn man bereits Vorkenntnisse im Futsal hat.“



Auch die Mischung aus Theorie im Hotel Götzfried, dem Teamhotel des SSV Jahn 1889 Regensburg Futsal, und den Praxisbeobachtungen des Abschlusstrainings der Regensburger Bundesliga-Futsaler, des Vergleichsspiels der beiden bayerischen U19-Futsal-Stützpunkte Regensburg und München sowie des Futsal-Bundesliga-Spiels des SSV Jahn gegen den SV Pars Neu-Isenburg (3:1) überzeugten.



„Wir gehen mit dem neuen Futsal-Zertifikat nun auch im Ausbildungsbereich einen wichtigen Schritt! Durch die enge Zusammenarbeit mit einem Futsal-Bundesligisten wie Jahn Regensburg konnten wir ein praxisnahes und inspirierendes Lernumfeld schaffen, von dem jeder Teilnehmer – ob mit oder ohne Vorkenntnisse – profitieren konnte. Die Premiere des Futsal-Zertifikats hat fachliche Qualifikation, wertvolle Netzwerkmöglichkeiten und sportliche Leidenschaft auf beispielhafte Weise verbunden“, sagte BFV-Verbandstrainer und Lehrgangsleiter Philipp Ropers.



Das waren die Teilnehmer beim ersten „Futsal-Zertifikat“-Lehrgang: Roman Blok (DJK Ingolstadt), Tales Casagrande Coelho (SSV Jahn 1889 Regensburg), Leo Dietz (FC Strahlungen), Mateus do Carmo Artmann (SSV Jahn 1889 Regensburg), Florian Fromholzer (SC Happurg), Ulises Garcia Jociles (1. FC 1911 Passau), Paul Horndasch (FC Bayern Kickers Nürnberg), Anton Kramer (TSV Hohenburg), Dennis Martin (SV TuS/DJK Grafenwöhr), Sebastian Pilz (TSV Gilching/Argelsried), Matthias Rudner (SV Fortuna Regensburg), Denis Slobodjanikow (SV Donaualtheim), Angelo Soddu (FC Füssen), Leon Stößel (Futsal Club Regensburg), Rainer Summerer (SpVgg Vohenstrauß), Erik Zeilinger (1. FC Herzogenaurach), Nattan Soares Soares (SSV Jahn 1889 Regensburg), Kevin Pino Tellez (TSV Zorneding).