In Rascheid soll am Sonntag die Heide wackeln 

Gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter aus Tarforst geht es für Saartal-Sportchef Philip Kramp darum, dagegenzuhalten und oben dranzubleiben. „Nach Salmrohr erwarten wir mit Tarforst das nächste Schwergewicht. Der FSV hat einen extrem guten Kader, doch unser Trainer Peter Schuh und das Team sind vor dem Heimspiel top motiviert.“ Tobias Baier (nach Urlaub), Dominik Lorth (nach Erkältung) und Bastian Hennen (nach Infekt) stehen wieder bereit. Felix Guckeisen, Max Jakobs (beide Muskelfaserriss) sowie Lucas Jakob (Schambeinentzündung) sind außen vor. „Wir wissen um ihre Qualitäten in der Offensive, möchten aber auch selbst Akzente setzen und den nächsten Dreier holen“, sagt Tarforsts Trainer Patrick Zöllner. Felix Kloy und Luca Heintel (fehlten wegen Kurzurlaubs) kommen zurück, Matthias Finsterwalder muss urlaubsbedingt passen.

„Wir wollen Mehring früh unter Druck setzen, es aber nicht mit der Brechstange versuchen. Sie sind nach vorn immer gefährlich“, betont Lüxems Spielertrainer Patrick Schmidt. Jonas Adams, Lukas Follmann (beide berufsbedingt) sowie Yazan Douba (verletzt) sind außen vor. Gaith Aswad (Beruf) und Nick Stülb (Urlaub) sind wieder Optionen für die Startelf. Für den noch punktlosen SV Mehring geht es darum, den Anschluss ans untere Mittelfeld nicht frühzeitig zu verlieren. Co-Trainer Manuel Hubo fordert: „Wir brauchen mehr Leidenschaft und Emotionen auf dem Platz. Wir sollten mit deutlich mehr körperlichem Einsatz agieren.“ Carsten Cordier (Knieverletzung) ist mindestens bis zur Winterpause raus, Dennis Linster laboriert an einer Außenbandverletzung im Sprunggelenk, und Max von der Burg hat aufgrund beruflicher Verpflichtungen Trainingsrückstand. René Linster ist nach Verletzung dagegen wieder eine Alternative.

SG Ruwertal/Gutweiler – SV Niederemmel (Sonntag, 14.45 Uhr, Rasenplatz Kasel)

Die Ruwertaler sind klarer Favorit gegen das noch immer sieglose Niederemmel. „Die Tabelle blenden wir bewusst aus, es wird kein Spaziergang. Mit Benedikt Vogedes haben sie einen herausragenden Stürmer. Wir wollen unseren Lauf mitnehmen und dreifach punkten“, lautet die klare Ansage von Ruwertals Trainer Bastian Jung. Sven Meyer fehlt urlaubsbedingt, Tobias Krämer und Fynn Martin sind weiterhin angeschlagen. Ruben Herres (nach Hüftprellung) ist wieder eine Option für die Startelf. „Wir müssen uns in allen Belangen steigern und die Primärtugenden zeigen“, fordert Niederemmels Spielertrainer Sascha Kohr. Alexander Christ ist wegen Rückenproblemen außen vor. Dagegen kehren Maxim Swoboda (aus Urlaub), Julius und Jacob Grüner (nach beruflichen Verpflichtungen) sowie Mario Görgen (nach auskurierter Knieverletzung) in den Kader zurück.

SG Wiesbaum – SG Zewen (Sonntag, 14.45 Uhr, Rasenplatz Berndorf)

„Wenn wir weiter hart im Training arbeiten und an die gute Defensivleistung von Tarforst anknüpfen, können wir unser Punktekonto aufstocken“, meint Wiesbaums Spielertrainer Marco Michels. Max Schneider, Leon Finken (beruflich) und Simon Bleser (leichte Kopfverletzung) sind wieder an Bord. Nach dem 1:6 von Schleid erwartet Zewens Trainer Dominik Wintersig eine Reaktion: „Es wird darum gehen, mit Willen und einer deutlich besseren defensiven Stabilität zu Werke zu gehen.“ Simon Blasius fehlt rotgesperrt.

SV Sirzenich – FSV Salmrohr (Sonntag, 15 Uhr, Rasenplatz Sirzenich)

Der Vierte SV Sirzenich empfängt den Tabellendritten FSV Salmrohr zum Verfolgerduell. „Wir haben schon elf Punkte gegen den Abstieg gesammelt. Mit Salmrohr und Tarforst kommen jetzt Riesenkaliber auf uns zu. Wir müssen über unser Leistungslimit gehen“, sieht Sirzenichs Trainer Tillmann Schweitzer im Spitzenspiel eine große Herausforderung. Kilian Düpré, Ben Schneider, Tom Schüßler, Philipp Brost und Tim Laudwein müssen verletzungsbedingt passen. Salmrohrs Coach Frank Thieltges betont: „Sirzenich ist eine mega-interessante Truppe mit guten Fußballern und jeder Menge Potenzial. Wollen wir den Lauf fortsetzen, müssen wir unser eigenes Spiel durchziehen und alles investieren.“ Niclas Lentes fehlt aufgrund einer Verletzung am Schienbein.

SV Tawern – TuS Mosella Schweich (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasen Tawern)

„Wir wollen couragiert agieren und unsere Offensivqualitäten nutzen, erwarten aber auch einen ähnlich offensiv ausgerichteten und spielstarken Gegner“, sagt Tawerns Trainer Benny Leis. Jonathan Konrad, Kai Peters, Dennis Weber (alle im Urlaub), Johannes Weber (leichte Gehirnerschütterung) sowie Ben Hellwig (verletzt) stehen nicht zur Verfügung. Luca Grün (Grippe), Michael Fantes (Urlaub) und Louis Linden (Wade) sind dagegen wieder einsatzfähig. „Wir müssen läuferisch und körperlich präsent sein, brauchen aber auch mit Ball passende Lösungen und Geschwindigkeit“, erwartet Schweichs Trainer Thomas Schleimer einen offenen Schlagabtausch. Adrian Ossen und Alexander Welter sind zurück (fehlten berufsbedingt). Leo Polinski ist beruflich unabkömmlich und Jens Schneider (Adduktorenprobleme) ist fraglich.

SG Geisfeld – SG Franzenheim (Sonntag, 15.30 Uhr, Rasenplatz Rascheid)

Im Spiel gegen Mitaufsteiger Franzenheim soll laut Geisfelds Trainer Björn Probst die (Rascheider) Heide wackeln: „Wir wissen um ihre weiten Einwürfe und gefährlichen Standards. Da müssen wir höllisch aufpassen.“ Robin Moser, Nico Luy, Luiz Cronauer (fehlten zuletzt alle berufsbedingt) und Sven Eckes (privat) sind wieder dabei. André Lochen könnte eine Option für den Kader sein. „Mit Geisfeld treffen wir auf einen alten Bekannten, den wir noch aus gemeinsamen A-Liga-Zeiten kennen. Wir hoffen auf eine Leistungssteigerung“, erwartet Gästetrainer Thomas Werhan nach zwei Niederlagen in Folge eine Trendwende. Kevin Greilich (erneuter Kreuzbandriss) und Timo Neumann (Meniskusriss) fehlen.

SG Ellscheid – SV Schleid (Sonntag, 15.30 Uhr, Rasenplatz Udler)

„Wir dürfen den Anschluss in der Tabelle nicht verlieren und möchten dreifach punkten, benötigen dafür eine bessere Effizienz in den Abschlüssen und mehr Cleverness“, hofft Ellscheids Spielertrainer Markus Boos auf den ersten Saisonsieg. Anton Minninger (Rotsperre) ist kein Thema, Matthias Alt und Boos sind nach auskurierten Muskelverletzungen zurück. „An den starken Auftritt am Mittwoch gegen Ruwertal (1:1) gilt es anzuknüpfen. Wir müssen unsere PS auf den Platz bringen“, betont Schleids Spielertrainer Taner Weins. Dennis Wadych (Knie), Enrico Schwall (Rotsperre), Luca Eichner, Nico Britz und Fabian Breuer (alle im Aufbau) müssen passen. Nils Scholtes und Gianluca Bohr sind Kaderoptionen.

Bezirksliga Mitte

TuS Ahbach – FC Metternich (Samstag, 19.45 Uhr, Kunstrasen Leudersdorf)

Zuletzt monierte Ahbachs Coach Roger Stoffels die fehlende Bezirksligareife und den personell auf wackeligen Füßen stehenden, zu dünnen Kader. „In Sachen Personal muss eine Wende her. Zudem müssen einige Spieler in den Trainingseinheiten mehr investieren. Derzeit sind wir qualitativ und quantitativ unterbesetzt.“ Gegen einen starken Gegner wie Metternich müsse schon vieles passen, um zu punkten. Nico Clausen (nach grippalem Infekt) sowie Niki Ferber (nach Muskelzerrung) sind wieder Optionen für die Startelf.

Nachholspiel vom Mittwoch:

SV Schleid – SG Ruwertal/Gutweiler 1:1 (1:0)

Die Gäste begannen zielstrebiger, doch Schleid wurde zunehmend stärker und erzielte in der 29. Minute durch Elmedin Shabani nach Freistoßablage von Tim Hartmann die Führung. In Durchgang zwei nahm Ruwertal das Heft in die Hand und kam nach einem zuvor von André Thielen erzielten Pfostenschuss durch den Abstauber von Fabian Eiden zum verdienten 1:1-Ausgleich (74.). Schleids Spielertrainer Taner Weins und sein Pendant Bastian Jung sprachen von einem „alles in allem gerechten Unentschieden“. Es sei ein sehr guter Auftritt seines Teams gewesen, lobte Weins. Jung meinte, dass „wir nach der Halbzeit viel besser im Spiel waren. Wir müssen aber viel früher das 1:1 machen, um das Spiel komplett zu drehen. Aber aufgrund des Spielverlaufs und einer sehr starken Schleider Mannschaft ist es ein korrektes Ergebnis“.