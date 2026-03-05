Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
In Prechtal steigt zum Wiederbeginn das Gipfeltreffen der Bezirksliga
Das Topspiel SG Prechtal/Oberprechtal gegen SG Freiamt-Ottoschwanden leitet die Rückrunde ein
Wer ist am kommenden Samstag obenauf? In dieser Szene klärt Timo Hildbrand von der SG Prechtal/Oberprechtal, am Boden liegend, gegen Jochen Zimmermann von der SG Freiamt-Ottoschwanden beim Auftaktspiel der Bezirksliga in der Hinrunde. – Foto: Achim Keller
Die Planung hätte besser nicht sein können: Das Topspiel zwischen Spitzenreiter SG Prechtal/Oberprechtal und dem Dritten SG Freiamt-Ottoschwanden leitet die Rückrunde der Bezirksliga ein.
Beim Tabellenführer SG Prechtal/Oberprechtal (POP) ist die Ambition klar formuliert: "Wir haben in der Vorrunde lange auf Platz eins gestanden, dort wollen wir auch bleiben", sagt Trainer Martin Schill. "Aber es stehen uns 15 schwere Spiele bevor." Er hofft, dass Abwehrspieler Manuel Burger, der sich während der Vorbereitung verletzt hatte, bald wieder zum Team stößt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.