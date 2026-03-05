In Prechtal steigt zum Wiederbeginn das Gipfeltreffen der Bezirksliga Das Topspiel SG Prechtal/Oberprechtal gegen SG Freiamt-Ottoschwanden leitet die Rückrunde ein von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 18:50 Uhr · 0 Leser

Wer ist am kommenden Samstag obenauf? In dieser Szene klärt Timo Hildbrand von der SG Prechtal/Oberprechtal, am Boden liegend, gegen Jochen Zimmermann von der SG Freiamt-Ottoschwanden beim Auftaktspiel der Bezirksliga in der Hinrunde. – Foto: Achim Keller

Die Planung hätte besser nicht sein können: Das Topspiel zwischen Spitzenreiter SG Prechtal/Oberprechtal und dem Dritten SG Freiamt-Ottoschwanden leitet die Rückrunde der Bezirksliga ein.