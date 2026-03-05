 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

In Prechtal steigt zum Wiederbeginn das Gipfeltreffen der Bezirksliga

Das Topspiel SG Prechtal/Oberprechtal gegen SG Freiamt-Ottoschwanden leitet die Rückrunde ein

von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 18:50 Uhr · 0 Leser
Wer ist am kommenden Samstag obenauf? In dieser Szene klärt Timo Hildbrand von der SG Prechtal/Oberprechtal, am Boden liegend, gegen Jochen Zimmermann von der SG Freiamt-Ottoschwanden beim Auftaktspiel der Bezirksliga in der Hinrunde.
Wer ist am kommenden Samstag obenauf? In dieser Szene klärt Timo Hildbrand von der SG Prechtal/Oberprechtal, am Boden liegend, gegen Jochen Zimmermann von der SG Freiamt-Ottoschwanden beim Auftaktspiel der Bezirksliga in der Hinrunde. – Foto: Achim Keller

Verlinkte Inhalte

BZL Freiburg
FreiburgerFC II
Ballr.-Dott.
Herbolzheim
Oberried

Die Planung hätte besser nicht sein können: Das Topspiel zwischen Spitzenreiter SG Prechtal/Oberprechtal und dem Dritten SG Freiamt-Ottoschwanden leitet die Rückrunde der Bezirksliga ein.

Beim Tabellenführer SG Prechtal/Oberprechtal (POP) ist die Ambition klar formuliert: "Wir haben in der Vorrunde lange auf Platz eins gestanden, dort wollen wir auch bleiben", sagt Trainer Martin Schill. "Aber es stehen uns 15 schwere Spiele bevor." Er hofft, dass Abwehrspieler Manuel Burger, der sich während der Vorbereitung verletzt hatte, bald wieder zum Team stößt. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.