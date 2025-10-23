"In Porz ist immer Feuer drin" – 1. FC Düren zu Gast bei Wendt-Elf

Ein echtes Duell der Parallelen wartet auf die Zuschauer am Sonntag in Porz: Die SpVg und den 1. FC Düren trennen weder Punkte noch Ambitionen, beide wollen endlich Konstanz beweisen. Während Porz zuletzt mit Leidenschaft und Moral überzeugte, präsentiert sich Düren zunehmend stabil – nur der Auswärtssieg fehlt noch. Beide Trainer erwarten ein intensives Spiel mit offenem Ausgang. Die Begegnung verspricht Emotion und Kampfgeist – und alles, was ein 50:50-Duell ausmacht.

Porz-Trainer Jonas Wendt erwartet ein Duell auf Augenhöhe, bei dem Nuancen entscheiden könnten. „Ich habe zwei Spiele des 1. FC Düren gesehen – es ist wirklich eine sehr gute Mannschaft mit einer ähnlichen Spielidee wie wir sie haben. Von daher prallen zwei ähnliche Gedankenwelten aufeinander. Ich denke, dass es ein 50:50-Spiel wird“, sagt Wendt.

Nach dem jüngsten Last-Minute-Punkt bei der Fortuna-U23 herrscht in Porz gute Stimmung. „Wir haben uns durch die vier Punkte ein kleines Stück Luft verschafft. Aber durch die Drei-Punkte-Regelung geht es im Fußball natürlich sehr, sehr schnell. Uns sind die Paarungen am Wochenende natürlich auch bewusst – gerade im unteren Tabellendrittel“, erklärt Wendt.

Dass Düren in der Fremde bislang kaum gepunktet hat, spielt für ihn keine Rolle: „Das tut nichts zur Sache. Den Punkt, den sie geholt haben, der war in Bergisch Gladbach bei einem absoluten Topteam.“

Der Trainer lobt zudem die Reaktion seiner Mannschaft auf Rückschläge: „Wir hatten gegen Bornheim und Königsdorf zwei empfindliche Niederlagen, aber wie wir immer wieder aus solchen Situationen rauskommen, ist schon beeindruckend. Da kann ich nur den Hut vor meiner Mannschaft ziehen.“

Personell gibt es nur kleinere Sorgen: „Wir haben noch ein, zwei Wackelkandidaten. Luca Fünfzig wird definitiv ausfallen, das schmerzt. Er ist ein hochtalentierter und begabter junger Spieler. Es ist ein Genuss, ihm zuzuschauen. Ich gehe davon aus, dass er noch etwa zwei Wochen fehlen wird. Ansonsten sind wir bis auf den Langzeitverletzten Taylan Gülmez fast komplett“, so Wendt.

Lausberg: „In Porz ist immer viel Feuer drin“

Für Dürens Trainer Luca Lausberg wird die Partie eine echte Prüfung. „In Porz erwartet uns eines der schwierigsten Auswärtsspiele der Saison. Dort ist immer viel Feuer in den Spielen, aber darauf freuen wir uns“, sagt er.

Der Coach weiß, dass seine Mannschaft die richtige Balance finden muss: „Einerseits müssen wir die Emotionen zulassen, andererseits müssen wir unser Spiel verfolgen. Es wird sicherlich ein Spiel auf Augenhöhe, Kleinigkeiten können den Unterschied ausmachen.“

Auch mit Blick auf den Lernprozess seines Teams sieht Lausberg eine Chance: „Dieses Auswärtsspiel bietet einen weiteren Lerneffekt für unser junges Team, weil es kein 08/15-Spiel ist.“

Personell bleibt die Lage bei den Dürenern im Vergleich zum Spiel am Sonntag unverändert.