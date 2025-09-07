In Porz endet kein Spiel vor dem Schlusspfiff

Dass Fußball manchmal mehr mit Wille als mit Schönheit zu tun hat, bewies die SpVg. Porz am Sonntag eindrucksvoll. Über weite Strecken fand das Team kaum in die Partie, ließ die gewohnte Klarheit und Entschlossenheit im eigenen Spiel vermissen – und lag nach 54 Minuten verdient mit 1:3 gegen den Aufsteiger Sportfreunde Düren zurück.

Doch Porz wäre nicht Porz, wenn man sich mit einer Niederlage abfinden würde. Die Mannschaft weigerte sich schlichtweg, dieses Spiel verloren zu geben. Mit viel Moral, unerschütterlichem Glauben an die eigene Stärke und gefährlichen Standardsituationen gelang in den letzten Minuten die Wende.