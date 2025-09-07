In Porz endet kein Spiel vor dem Schlusspfiff

Dass Fußball manchmal mehr mit Wille als mit Schönheit zu tun hat, bewies die SpVg. Porz am Sonntag eindrucksvoll. Über weite Strecken fand das Team kaum in die Partie, ließ die gewohnte Klarheit und Entschlossenheit im eigenen Spiel vermissen – und lag nach 54 Minuten verdient mit 1:3 gegen den Aufsteiger Sportfreunde Düren zurück.
Doch Porz wäre nicht Porz, wenn man sich mit einer Niederlage abfinden würde. Die Mannschaft weigerte sich schlichtweg, dieses Spiel verloren zu geben. Mit viel Moral, unerschütterlichem Glauben an die eigene Stärke und gefährlichen Standardsituationen gelang in den letzten Minuten die Wende.
Die Sportfreunde aus Düren zeigten dabei eine starke Leistung, spielten mutig und nutzten ihre Chancen eiskalt. Besonders Marc Wollersheim (2 Treffer) und Koray Karabulut stellten die Porzer Hintermannschaft lange vor große Probleme. Wertschätzung und Respekt sind ihnen sicher: Wer in Porz drei Tore erzielt und bis zur 85. Minute führt, hat vieles richtig gemacht.
Doch die Schlussphase gehörte allein der SpVg. Porz. Zunächst verkürzte Taylan Gülmez nach einer Ecke (86.), ehe Gero Pletto nur eine Minute später ebenfalls nach einem Eckball den Ausgleich markierte (87.). Den Schlusspunkt setzte Buhari-Ibn Tusina in der Nachspielzeit (90.+4), als er nach einem Konter eiskalt blieb und das Stadion endgültig zum Beben brachte.
Der 4:3-Sieg mag aus Porzer Sicht fußballerisch kein Glanzstück gewesen sein – aber er zeigte, was diese Mannschaft auszeichnet: Standards können in Porz immer spielentscheidend sein, und egal wie der Spielverlauf aussieht – wer hier gewinnen will, muss bis zur letzten Sekunde hellwach bleiben.