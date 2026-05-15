In Polling: Raisting hat den Klassenerhalt in der eigenen Hand Abstiegskampf in Bezirksliga von Christian Heinrich · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Fußball; Saison 2025/26; Bezirksliga; Torjubel beim SV Raisting beim 7:1 im Heimspiel gegen den VfL Denklingen am 1. März 2026 – Foto: Oliver Rabuser

Am letzten Spieltag entscheidet sich die Zukunft des SV Raisting. Ein Sieg rettet die Mannschaft, sonst wird es kompliziert.

So viel Post wie in diesem Frühjahr hat Hans Mayer noch nie verschickt. Mehr als die Hälfte aller Vereine aus den Bezirksligen Süd, Nord und Ost bekamen in den vergangenen Tagen von ihrem Spielleiter noch einmal die Regularien für die Relegation zugesandt. „So viele haben wir noch nie gehabt“, stellte Mayer zu seiner eigenen Überraschung fest. Zu den Adressaten zählte auch der SV Raisting, dessen Zukunft vor dem letzten Spieltag in der Bezirksliga Süd immer noch nicht geklärt ist. Beim Saisonfinale am kommenden Samstag in Polling entscheidet es sich, ob das Team die Klasse direkt erhält oder auf einem der vier Schleudersitze Platz nehmen muss. Gewinnen die Raistinger, sind sie aller Sorgen ledig. Verlieren sie, beginnt das Hoffen und Bangen. Spielen sie unentschieden, darf gerechnet werden. Raisting will in Polling auf Sieg spielen „Wir müssen das Spiel in Polling so angehen, dass wir es gewinnen“, betont Johannes Franz, dass er sich auf gar keine Eventualitäten einlassen will. Von der Papierform her spricht alles für die Elf des Raistinger Trainers. 13 Punkte mehr als der Tabellenvorletzte hat sie in dieser Saison gesammelt und sich zuletzt als wesentlich wetterfester als der Landkreisrivale erwiesen. Nur haben Derbys ihre eigenen Gesetze und der Abstiegskampf sowieso.

Der Trainer fragt sich: Spielen die Nerven mit? „Die große Gefahr ist: Du stehst auf dem Platz und bist wie gelähmt“, ist sich der Coach der Tatsache bewusst, dass die Nerven eine große Rolle spielen werden. Polling hat das Ticket für die Relegation schon gelöst. Für den Aufsteiger geht es nur noch darum, ob er als 15. oder 14. in die Entscheidungsspiele geht. Nur ein Sieg hilft dem Team aus dem Klosterdorf weiter, wenn der Oberland-Rivale SV Ohlstadt gleichzeitig in Untermenzing verliert. Aber wie viel ist Polling bereit zu investieren, wenn ein paar Tage später die Relegation beginnt? Coach Franz erhofft sich Schützenhilfe aus Bad Heilbrunn Setzt der Neuling alles auf eine Karte und holt die drei Punkte, wird es für die Raistinger richtig unangenehm. Dann sind sie davon abhängig, dass der TSV Geiselbullach sein letztes Heimspiel gegen den SV Bad Heilbrunn nicht gewinnt. Aber kann SVR-Coach Franz auf die wohlwollende Unterstützung aus dem Oberland zählen? „Ich hoffe, dass man in Bad Heilbrunn noch im Hinterkopf hat, dass wir ihnen einst zum Aufstieg in die Landesliga verholfen haben“, erwartet der Coach einen Freundschaftsdienst. Allerdings ist das schon acht Jahre her. Damals krönte sein Team die Bad Heilbrunner mit einem 2:2-Unentschieden in Neuperlach zum Meister. Dieses Ergebnis würde Franz schon reichen, denn Geiselbullach hat in dieser Saison mit insgesamt 34 Punkten zwei weniger geholt als seine Mannschaft.