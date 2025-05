In Pluwig und Gusterath passt vieles zusammen

Doch die Entwicklung ist positiv. Diese macht der 51-Jährige an den besser greifenden Automatismen und auch am breiter aufgestellten Kader fest. „Wir haben mit Luca Knobloch, Maxi Michels, Yannik Carl und Chris Guth etliche Spieler aus der zweiten Mannschaft mit ins Boot holen müssen“, verweist Wess auf eine lange Verletztenliste, die ihn noch im alten Jahr belastete. Mit Nico Schitthof aus der A-Jugend und Philipp Steiger (zweite Mannschaft) sind weitere Spieler integriert worden. „Ein Riesenkompliment geht an Christian Guth, der als Jugendtrainer bei der SpVgg. Trier zwei, dreimal die Woche eingebunden ist und es dennoch zum Training nach Pluwig schafft.“

Gerade gegen die Spitzenteams haben sein Team oft gut ausgesehen, lobt Wess und spielt dabei auf die Siege gegen Trier-Irsch (2:1) und bei der DJK St. Matthias (4:3) sowie die Unentschieden gegen die SG Reinsfeld und bei der SG Saarburg (jeweils 1:1) an. In den letzten beiden Begegnungen am Sonntag ab 14.30 Uhr zu Hause gegen den SV Konz und zum Abschluss bei der bereits als Meister feststehenden SG Pellingen sollen noch ein paar Punkte her: „Wir wollen die 40-Punkte-Marke knacken und den fünften Platz verteidigen.“