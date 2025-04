Einsatz war Trumpf beim 0:0 des SV Oberrieden gegen den Spitzenreiter FC Heimertingen. – Foto: Karin Kappes

In Oberrieden war Einsatz Trumpf Kreisligist trotz Spitzenreiter FC Heimertingen einen Punkt ab +++ Legau und Oberegg bleiben oben dran +++ Lautrach macht einen Sprung Verlinkte Inhalte KL Allgäu Nord Ottobeuren Heimertingen SG Sontheim Hawangen + 11 weitere

In der Allgäuer Kreisliga Süd musste sich der Spitzenreiter FC Heimertingen mit einem 0:0 beim SV Oberrieden begnügen. Die Verfolger TSV Legau und SV Oberegg nutzten die Gelegenheit und verkürzten den Rückstand, wobei die Legauer im Idealfall sogar bis auf drei Zähler an die noch einmal spielfreien Heimertinger heranrücken kann.



Schiedsrichter: Alois Hammerschmidt (Kempten) - Zuschauer: 170 Im Duell zwischen dem SV Oberrieden und dem FC Heimertingen endete das Spiel torlos 0:0. Beide Mannschaften zeigten engagierte Leistungen, konnten jedoch weder SVO-Keeper Matthias Schalk noch FCH-Torwart Daniel Medwed überwinden.Schiedsrichter: Alois Hammerschmidt (Kempten) - Zuschauer: 170



Schiedsrichter: Matthias Kocher (Pfaffenhausen) - Zuschauer: 150 Der TSV Legau setzte sich auch gegen den SC Ronsberg mit 3:0 durch. Alexander Schwarz brachte den Tabellenzweiten in der 32. Minute per Elfmeter in Führung, nachdem Jonas Prestele gefoult worden war. Nur eine Minute später verwandelte Schwarz einen weiteren Elfmeter, diesmal nach Foul an Niklas Sonntag. In der 62. Minute erhöhte Jonas Prestele auf 3:0, die Vorlage dazu kam von Timo Heberle.Schiedsrichter: Matthias Kocher (Pfaffenhausen) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Ibrahim Halil Yilmaz (Stettenhofen) - Zuschauer: 120 Die DJK SV Ost Memmingen konnte sich mit 2:1 gegen das Schlusslicht FC Hawangen durchsetzen. Nach einem Zuspiel von Daniel Jarosch netzte Arthur Ulinez in der 14. Minute zum 1:0 ein. Die Ostler erhöhten in der 31. Minute sogar, bekamen allerdings Dominik Bittmayer "Schützenhilfe". Dem Hawanger unterlief ein Eigentor. In der 78. Minute traf Bittmayer noch ein zweites Mal, diesmal allerdings ins Netz der Ostler, und sorgte für eine spannende Schlussphase.Schiedsrichter: Ibrahim Halil Yilmaz (Stettenhofen) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Michael Neukirch (Kempten) - Zuschauer: 150 Ein spannedes und am Ende farbenfrohes Duell entschied der TSV Ottobeuren bei der SG Sontheim/Westerheim mit 3:1 für sich. Nassim Cherif brachte Ottobeuren in der 27. Minute zunächst in Führung, dann aber war die SG am Zug. Tobias Kirchmaier glich in der 37. Minute aus. Die Freude darüber währte nicht lange, kurz vor der Halbzeit traf Luca Werner für Ottobeuren zum 1:2. Dominik Zuka sorgte mit dem 1:3 in der 59. Minute für eine Vorentscheidung. In der Nachspielzeit sahen die Sontheimer Alexander Kirchmaier und Simon Löffler jeweils die Gelb-Rote Karte.Schiedsrichter: Michael Neukirch (Kempten) - Zuschauer: 150



Schiedsrichter: Johannes Schön (Meitingen) - Zuschauer: 100 Die SG Amberg/Wiedergeltingen muss nach dem 1:2 gegen den SV Oberegg weiter um den Klassenerhalt zittern. Christoph Neher brachte Oberegg in der 29. Minute in Führung, nachdem Lucas Zingerle die Vorarbeit geleistet hatte. Kurz vor der Halbzeit stellte Sebastian Huber auf 0:2, nachdem ihm Manuel Eisenschmid aufgelegt hatte. Im zweiten Durchgang verwandelte Erdem Aksoy einen Elfmeter in der 81. Minute, doch die Hoffnung auf einen Ausgleich der Amberger erfülten sich nicht. Zumal die SG schon drei Minuten später durch die Gelb-Rote Karte für Manuel Steuer nur noch zu zehnt war.Schiedsrichter: Johannes Schön (Meitingen) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Dennis Picknik (Niedersonthofen) - Zuschauer: 100 Der SV Memmingerberg schnuppete zwar am Punktgegwinn, musste sich letztlich aber mit 1:2 beim TV Boos geschlagen geben. Bernd Betz hatte Boos in der 30. Minute nach einem Pass von Alexander Wenisch in Führung gebracht. Matthias Stetter glich in der 72. Minute aus und ließ Memmingerberg hoffen. Doch Marco Gröner sicherte Boos in der 88. Minute den Sieg mit einem Treffer nach Vorlage von Andreas Notz. Wegen einer Zeitstrafe für Tobias Zeller war der SVM zu dem Zeitpunkt dezimiert.Schiedsrichter: Dennis Picknik (Niedersonthofen) - Zuschauer: 100