Der 1. FC Bocholt will am Wochenende den vorzeitigen Klassenerhalt bejubeln. – Foto: Imago Images

In Oberhausen: 1. FC Bocholt will Klassenerhalt klarmachen Regionalliga West: Für Vorjahres-Vizemeister 1. FC Bocholt geht es am Samstagmittag zum Auswärtsduell beim SC Rot-Weiß Oberhausen. Gegen den Tabellenvierten wollen die Schwatten durch einen Auswärtsdreier den Klassenerhalt eintüten.

Knapp zwei Wochen ist es her, als der 1. FC Bocholt zuletzt in der Regionalliga West ran durfte. Am vergangenen Wochenende hatten die Schwatten spielfrei, am Samstagmittag wartet mit Top-Gegner SC Rot-Weiß Oberhausen der nächste Kontrahent auf den Tabellenzwölften. Dabei gibt es eine Besonderheit, schließlich wird am Samstag nicht wie gewohnt Christopher Schorch an der Seitenlinie des FCB stehen, stattdessen übernimmt Co-Trainer Gabriele Di Benedetto die Leitung des Teams. Auf der PK vor dem Aufeinandertreffen am Wochenende blickt Di Benedetto auf den anstehenden Gegner.

Morgen, 14:00 Uhr RW Oberhausen RW Oberhausen 1. FC Bocholt 1.FC Bocholt 14:00 live PUSH Für den 1. FC Bocholt ist die Marschroute vor dem schweren Auswärtsauftritt am Wochenende klar: Nach der bitteren 3:4-Pleite gegen den FC Gütersloh vor zwei Wochen sind die Schwatten nun gewillt, in Oberhausen durch einen Auswärtsdreier und einen gleichzeitigen Punktverlust von Aufsteiger Eintracht Hohkeppel den Klassenerhalt bejubeln zu können. Aufgrund der beiden Rückzüge des KFC Uerdingen und Türkspor Dortmund sowie dem Zwangsabstieg des 1. FC Düren wäre der Klassenerhalt mit einem Auswärtssieg und einem gleichzeitigen Punktverlust von Hohkeppel gesichert.

Di Benedetto: „Eine Mannschaft, die im Ballbesitz mit das Beste der Liga bietet“ Co-Trainer Gabriele Di Benedetto, der am Samstag an der Seitenlinie der Gäste stehen wird, äußert sich im Vorfeld der Begegnung in Oberhausen über die anstehende Aufgabe und die bittere Niederlage gegen Gütersloh vor knapp zwei Wochen. Dabei habe das Trainerteam die Partie beim Tabellenzweiten genauestens analysiert und „natürlich auch viele gute Punkte“ mitgenommen, wie der Co-Trainer hervorhob. Mit Blick auf den Kontrahenten aus Oberhausen fand der 38-jährige Übungsleiter lobende Worte und versicherte, dass seine Mannschaft „gut für RWO gerüstet“ sei: „Wir spielen gegen eine Mannschaft, die vor allem im Ballbesitz mit das Beste in dieser Liga bietet. Das ist wirklich gut, was sie da tun“, betonte Benedetto und verriet den Auftrag an seine Spieler: „Es wird darum gehen, das wir kompakt stehen, die Zweikämpfe annehmen und sie gewinnen. Das geht nur mit viel Leidenschaft und Emotionen.“