Obereggs Keeper Timo Immerz versucht noch, den Weg zu verstellen. Doch Qazim Prushi lässt sich nicht mehr stoppen und schießt das 2:0 für den TSV Mindelheim. – Foto: Karin Kappes

In Oberegg läuft es für den TSV Mindelheim Kreisligist gewinnt nach zwei Auftaktpleiten +++ Torfestival zwischen Boos und Altusried +++ Bad Grönenbach ist nicht zu stoppen

In der Allgäuer Kreisliga Nord läuft eine englische Woche, in deren MItte der TSV Mindelheim die erhoffte Trendwende schafft. Beim SV Oberegg setzte sich der bis dato punktlose TSV mit 2:1 durch. Richtig gut läuft es für den TV Bad Grönenbach, der dem TSV Kirchheim beim 5:0-Erfolg nicht den Hauch einer Chance ließ und mit dem Punktemaximum von der Spitze grüßt.



Schiedsrichter: Andreas Naumann (Langweid) - Zuschauer: 120 Mit einem Doppelschlag stellte der TSV Mindelheim die Weichen auf Sieg und setzte sich mit 2:1 beim SV Oberegg durch. Luis Wanninger gelang in der 16. Minute der Führungstreffer und 180 Sekunden später ließ sich der frei vor SVO-Keeper Timo Immerz auftauchende Qazim Prushi nicht mehr stoppen. Oberegg schüttelte sich kurz und verkürzte durch Johannes Müller bereits in der 29. Minute auf 1:2. Im umkämpften Derby ließen die Mindelheimer dann jedoch kein weiteres Tor mehr durch und nahmen die Punkte mit.Schiedsrichter: Andreas Naumann (Langweid) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Emre Sensoy (Memmingen) - Zuschauer: 100 Im D&K-Waldstadion dominierte der TV Bad Grönenbach gegen den TSV 1863 Kirchheim und feierte einen klaren 5:0-Sieg. Markus Einsiedler eröffnete den Torreigen per Freistoß in der 35. Minute. Unmittelbar vor der Halbzeit erhöhte Florian Henkel auf 2:0. Nach der Pause folgte ein Kopfballtreffer von Henkel, der die Flanke von Ibrahim Sesay verwertete, und Maximilian Müller machte mit dem 4:0 (53.) schon alles kar. Die Zeitstrafe für Corbinian Zips (55.) überstand Kirchheim zwar unbeschadet, doch in der Schlussminute gab es noch das 5:0 durch Denis Wassermann.Schiedsrichter: Emre Sensoy (Memmingen) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Marco Blösch (Pforzen) - Zuschauer: 100 2:2 endete das spannende Duell zwischen FSV Lamerdingen und FC Heimertingen. Dennis Wüster brachte den FSV in der 13. Minute zunächst in Führung. Doch Heimertingen antwortete in Person von Timo Eisenmann. Der glich in der 23. Minute aus, bevor er in der 53. Minute das 2:1 für den FCH erzielte. Lamerdingen gab jedoch nicht auf und Patrick Starker sicherte in der 66. Minute den Punkt mit seinem Treffer zum 2:2.Schiedsrichter: Marco Blösch (Pforzen) - Zuschauer: 100

Im Duell zwischen dem TSV Kammlach und dem TSV Ottobeuren setzten sich die Gäste mit 2:0 durch. Adrian Zuka eröffnete in der 9. Minute den Torreigen, als er nach einer präzisen Flanke von Robin Böhning ins Netz traf. In der zweiten Halbzeit erhöhte Dominik Zuka in der 67. Minute auf 2:0, nachdem er von seinem Bruder Adrian ideal bedient wurde. Trotz einiger Chancen konnte Kammlach nicht verkürzen. Schiedsrichter Paulo Kennerknecht leitete die Partie vor 120 Zuschauern souverän.

Alexander Bischof (rechts) musste mit dem TSV Lautrach eine Heimpleite einstecken. Christian Wiblishauser (13) und der TV Woringen setzten sich mit 3:1 durch. – Foto: Siegfried Rebhan



Schiedsrichter: Attilio Pio Stefania (Mehrerau) - Zuschauer: 200 Der TV Woringen war für den TSV Lautrach-Illerbeuren eine Nummer zu groß und nahm mit einem 3:1-Sieg die Zähler mit nach Hause. Woringen ging durch einen verwandelten Strafstoß von Daniel Tobler in der 20. Minute in Führung, nachdem zuvor Marius Schäfer gefoult wurde. Nach der Halbzeit stellte Tobler auf 0:2 (51.), diesmal kam die Vorarbeit von David Graßl. In der Schlussphase machte Timo Herrmann erst das 0:3 (89.), als er von Michael Hefele in Szene gesetzt worden war. In der Nachspielzeit gelang Alexander Bischof lediglich der Ehrentreffer für Lautrach.Schiedsrichter: Attilio Pio Stefania (Mehrerau) - Zuschauer: 200



Schiedsrichter: Günter Jall (Haldenwang) - Zuschauer: 140 Heimstärke bewies der SV Lachen mit 3:0 gegen den SC Ronsberg. Maximilian Reichenberger brachte den SVL in der 33. Minute nach einer Vorlage von Marco Mendler in Führung. In der zweiten Halbzeit verwandelte Reichenberger einen Freistoß zum 2:0 (70.). Den Schlusspunkt setzten die Ronsberger, allerdings unfreiwillig. Tobias Mayr war in der 90. Minute als Letzter am Ball und lenkte die Kugel ins eigene Netz.Schiedsrichter: Günter Jall (Haldenwang) - Zuschauer: 140

Der TSV Altusried entwickelt sich zum Überraschungsteam und mischt nach dem 4:3-Erfolg beim TV Boos oben mit. Alexander Gaißer setzte in der 8. Minute das erste Ausrufezeichen, als er mit einem Nachschuss nach einem Freistoß zum 0:1 erfolgreich war. Boos glich in der 38. Minute durch einen Elfmeter von Sebastian Egger aus. Kurz nach der Halbzeit traf Alexander Wenisch mit einem traumhaften Fernschuss sogar zur Führung für Boos. Doch Altusried antwortete prompt: Gaißer stellte in der 66. Minute auf 2:2, dann drehte Christoph Kiechle in der 69. Minute die Partie zugunsten des TSV. Fabio Difilippo ließ mit einem Kopfball sogar den vierten TSV-Treffer folgen. Spannend wurde es nochmal, als Maximilian Krambs den Ball ins eigene Netz lenkte und Boos damit den Anschlusstreffer bescherte. Am Erfolg des Neulings änderte dies allerdings nichts mehr.

Schiedsrichter: Burhan Secgin (Pfaffenhausen) - Zuschauer: 100