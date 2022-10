In Oberding steigt das Topspiel der Finsing-Jäger KREISKLASSE

Auch wenn sich die SpVgg Altenerding nach drei sieglosen Spielen ein wenig im Tief befindet, sollte die Partie gegen Schlusslicht TSV Isen eine klare Sache sein: „Das letzte Mal, als wir gegen Isen gespielt haben, ging es im Corona-Jahr um den Aufstieg in die Kreisklasse. Jetzt sind die Verhältnisse anders“, weiß Altenerdings Abteilungsleiter Andi Heilmaier. Wieder in der Anfangsformation sind ihm zufolge Lukas Loher und Samuel Kronthaler. Außerdem wird Domenic Florian nach langer Verletzungspause auch wieder dabei sein.

Für RW ist es das dritte Topspiel hintereinander. „Das ist herrlich. Dennoch wird es bei uns langsam kriminell, was die Ausfälle angeht. Es gibt viele Fragezeichen, was auch den Stärken von Oberding geschuldet ist, die defensiv wirklich sehr gut stehen. Dazu sind sie mit Weber und Schluttenhofer auch sehr treffsicher. Das ist eine extrem schwere Aufgabe“, sagt RW-Spielertrainer Flo Leininger.

Landkreis – Seit sieben Spielen ist der TuS Oberding als Dritter ungeschlagen. Nun steht das Derby gegen den Tabellen-Zweiten RW Klettham an. Auch das Team von Flo Leininger ist gut drauf, hat die letzten drei Spiele gewonnen. Mit einem Sieg wäre Oberding bis auf einen Punkt dran an RW. TuS-Pressesprecher Franz Humpl warnt vor der RW-Offensive und sieht Klettham als Favorit. Die Einsätze von Torwart Alex Strobl und Tim Götze sind fraglich, zudem sind Thomas Holzmann und Sebastian Stemmer angeschlagen. Beim TuS kehren aber Michael Tischner, Tassilo Fröhlich und Philipp Ott zurück. Philipp Böhm spielt nach langem Ausfall erstmals wieder in der Zweiten.

Mit einem Rumpfkader reist Isen an. Der TSV bangt um den angeschlagenen Kapitän Thomas Deuschl. Ebenso ist der Einsatz von Torhüter Christian Zech fraglich. Trotzdem gibt sich Trainer Andreas Januschkowetz kämpferisch: „Wir haben eine schlagfertige Truppe und wollen dem Gegner, wie gegen Finsing 2, ein anspruchsvolles und intensives Spiel bieten.“

Nach drei Niederlagen hintereinander ist der FC Hohenpolding mächtig unter Zugzwang. „Wir wollen unsere Stabilität in der Abwehr sowie unsere Konstanz wiederfinden und das Glück erzwingen“, sagt Trainer Dimi Petkos. Der langzeitverletzte Andi Ertl sowie Tom Hönninger sind zurück beim FCH. Die DJK Ottenhofen hat die letzten beiden Spiele gewonnen und so die Abstiegsplätze erst einmal verlassen. Mit einem weiteren Erfolg im direkten Duell könnte man sogar an Hohenpolding vorbei ziehen. „Nach der bislang gut gelaufenen Englischen Woche möchten wir in Hohenpolding punkten, wobei das gegen einen spielstarken Gegner nicht einfach wird“, sagt DJK-Abteilungsleiter Benjamin Settles. Die Poldinger seien stärker einzuschätzen als ihr Tabellenplatz. Peter Knauer und Nico Beykirch-Wehking werden wohl ausfallen. Möglicherweise wird auch Martin Wiethaus bis zum Sonntag nicht vollständig fit.

Der TSV St. Wolfgang hat das erste Spiel unter dem neuen Trainer Stephan Rottenwaller verloren. Auch gegen Hallbergmoos ist der Aufsteiger Außenseiter. Abteilungsleiter Bernhard Deuschl aber fordert einen Dreier. Marko Kaltner und Thomas Loidl sind fraglich. fis