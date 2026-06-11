In neun Tagen: Ex-Kicker läuft 400 Kilometer zum Gardasee Einen Marathon an jedem Tag von Michel Guddat · Heute, 16:55 Uhr · 0 Leser

Angekommen am Ziel in Bardolino. – Foto: Nico Wohlmann

400 Kilometer zu Fuß von Oberhaching an den Gardasee, neun Tage, allein. Wie aus einem verletzten Fußballer ein Ultraläufer wurde.

400 Kilometer in neun Tagen. Knapp 6000 Höhenmeter von Oberhaching nach Bardolino an den Gardasee. Über 36 000 verbrannte Kalorien. Einen Marathon an jedem Tag. Zahlen, die stellvertretend für eine beeindruckende Leistung stehen. Nicolas Busch, Physiotherapeut und Ex-Kicker des FC Deisenhofen, absolvierte diesen Ultralauf. Start am 15. Mai 2026. Ankunft neun Tage später. Im exklusiven Interview mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern spricht der 26-Jährige über das verrückte Projekt, seine packendsten Momente und tagelange Sandwich-Debatten.

Servus Nicolas! Du hast beim FC Deisenhofen gekickt. Wie bist du zum Laufen gekommen?

Ich habe mir vor etwa zwei Jahren den Fuß gebrochen. Danach wollte ich wieder reinkommen, aber im Zweikampf hatte ich immer Angst – so eine Kopfsache. Und weil mir das Fitnessstudio allein zu wenig war, habe ich angefangen zu laufen. Das hat sich dann sehr schnell gesteigert.

Wie schnell?

Vor einem Jahr habe ich meinen ersten Marathon gemacht – in Madrid. Danach kamen erste private Ultraläufe. Ich bin zum Starnberger See und zurück, zum Tegernsee, irgendwann 100 Kilometer an einem Tag. Da hatte ich dann auch schon gute Schmerzen.

Und der gebrochene Fuß macht beim Laufen keine Probleme?

Beim Fußball war es eben diese Kopfsache. Beim Laufen bin ich ganz entspannt – da kommt auch keiner aus dem Nichts von der Seite gerauscht. „Und plötzlich haben wir gesagt: Komm, wir machen das“ Von Oberhaching zum Gardasee, 400 Kilometer in neun Tagen. Wie ist die Idee entstanden?

Schuld ist ein bisschen unser Vereinspräsident Martin Schmid. Aber vorneweg: Ich bin ihm sehr dankbar. Nach dem Starnberger-See-Lauf hat er zum Spaß gesagt, man könnte ja mal zum Gardasee laufen. Ein paar Tage später saß ich mit Freunden, Spieler vom FCD, auf einem Fest. Es gab ein, zwei Bierchen – und plötzlich haben wir gesagt: Komm, ich mach das.

Wie sah deine Vorbereitung dann aus?

Ab Januar habe ich begonnen, den Trainingsplan konsequent umzusetzen. In der Woche bin ich etwa 150 Kilometer gelaufen, dazu zweimal Krafttraining für die Beine. Freitag bis Sonntag war das Ziel: täglich 30 Kilometer. Ende Februar habe ich mir eine komplette Probewoche genommen – neun Tage am Stück, alles simuliert. Da war ich dann bei 240 Kilometern. Als ich am neunten Tag noch laufen konnte ohne Rollstuhl, wusste ich: Der Körper macht mit.



Der Deisenhofen-Sticker am Gardasee darf natürlich nicht fehlen. – Foto: Nico Wohlmann

Am 15. Mai bist du losgelaufen. Wie war dein Tagesablauf?

Täglich 40 bis 50 Kilometer. Wir haben die Strecke über Google Maps und Komoot geplant und die Hotels entsprechend gebucht. Ich bin frühmorgens allein losgelaufen, nach etwa 30 Kilometern gab es eine Mittagspause – essen, trinken, Schuhe wechseln. Dann weiter. Die Durchschnittspace lag bei 6:30 bis 7 Minuten pro Kilometer. Meine Begleiter sind zum Hotel gefahren, haben eingecheckt und ein Abendessen gesucht. Ankommen, duschen, essen, schlafen – und das neun Tage lang.

Wie hast du dich unterwegs verpflegt?

Während des Laufens Gummibärchen und Energy Gels – einfach für den Zucker. In der Früh Kohlenhydrate laden, abends Kohlenhydrate und Eiweiß. Ich habe unglaubliche Mengen Toast gegessen. Täglich habe ich ja 5000 bis 6000 Kalorien verbrannt – das alles wieder reinzubekommen, war abends manchmal echt hart.

Der Kopf war manchmal auch echt matschig. Nicolas Busch Neun Tage alleine laufen – was geht einem da durch den Kopf?

Viel. Ich bin losgelaufen und war dann in Geretsried. Da habe ich mir gedacht: „Alter, du läufst zum Gardasee und bist jetzt erst in Geretsried.“ Das war schon ein komisches Gefühl. Der Kopf war manchmal auch echt matsch, ehrlich gesagt. Wenn wir uns mittags getroffen haben und ich Pause gemacht habe, haben wir über die genaue Definition eines Sandwiches diskutiert. Und das eine ganze Woche lang. Man kommt auf komische Gedanken. (lacht) An manchen Abschnitten, gerade mit vielen Höhenmetern, dachte ich auch: „Ich habe eigentlich keinen Bock mehr.“ Dazu dann die Hitze am Ende. Aber dann kamen Nachrichten von Freunden – und es ging wieder.

Gab es einen Moment, der dich wirklich gepackt hat?

Am Brenner. Als die italienische Flagge kam und mir klar wurde: Ich bin gerade von Deutschland durch Österreich nach Italien gelaufen. Das war das erste Mal, dass ich gedacht habe: „Geil, was du hier machst.“ Und dann am Gardasee natürlich, als der See vor mir lag. Da wurde es mir erst richtig bewusst.



Nicolas Busch lief von Oberhaching zum Gardasee in neun Tagen. – Foto: Nico Wohlmann

Wie war die Ankunft am Ziel?

Freunde und Familie waren da, sie haben einen Zieleinlauf mit Plakaten am Bardolino aufgebaut. Das haben sie wirklich cool gemacht. Da kamen dann auch die Gefühle hoch. Ein Moment, den ich nie vergessen werde.

Wie hat dein Körper die neun Tage extreme Belastung weggesteckt?

Überraschend gut. Erster Tag: zwei Blasen, das hat mich schon genervt. Über Innsbruck, wo die Höhenmeter kamen, habe ich die Oberschenkel gespürt. Aber es war nichts kaputt. Nur Ermüdung. Die hat sich, sobald ich aufgewärmt war, wieder weggelaufen. Das Verrückteste: Am Tag des Zieleinlaufs hatte ich plötzlich gar nichts mehr. Kein Schmerz, keine müden Beine. Als wäre ich zwei Wochen nicht gelaufen. Ich habe bis heute noch keine Erklärung dafür.

Was planst du als Nächstes?

Gute Frage. (lacht) Ideen gibt es – Wüstenlauf, einmal durch Spanien. Aber das entwickelt sich noch.

Was würdest du denn jemandem mitgeben, der gerade mit dem Laufen anfängt?

Erstens: Nicht mit anderen vergleichen. Was ich mache, ist nicht normal – das ist ein Prozess über Jahre. Jeder kann laufen, aber nicht von heute auf morgen. Anfangen mit fünf Kilometern, gerne auch Lauf-Geh-Kombis. Woche für Woche dranzubleiben – das ist das Entscheidende. Zweitens: Krafttraining nicht vernachlässigen. Drittens: gute Laufschuhe kaufen, am besten in einer Fachberatung. Die Gelenke werden es danken. Viertens: Einen Marathon zu finishen, schafft weltweit nur ein Prozent der Menschen. Das ist kein kleines Ding – darauf darf man echt stolz sein. Und das Wichtigste: Spaß haben!