 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

"In Neuler sind es immer enge Spiele": Expertentipp mit Mike Viehöfer

In dieser Woche tippt Mike Viehöfer vom FV 08 Unterkochen den 1. Spieltag der Bezirksliga Ostwürttemberg.

von Nicolas Bläse · Heute, 18:50 Uhr · 0 Leser
– Foto: Verein / FuPa-Grafik

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BZL Ostwürttemberg
Germ. Bargau
SG Heldenfingen/Heuchlingen
Unterkochen
Nattheim

Auch in der Saison 2026/2027 lassen wir einen Experten oder eine Expertin die Partien des Spieltags seiner/ihrer Liga tippen. Dabei wechselt die Liga - von der Regionalliga bis zur Kreisliga.

Du bist Spieler oder Spielerin eines Teams aus dem Gebiet von FuPa Württemberg und möchtest auch mal tippen? Kein Problem. Schreibe uns eine E-Mail mit Deinem Namen, dem Link von Deinem FuPa-Profil, dem Namen deiner Mannschaft und Deiner Liga an h.schmidt@fupa.net. Wir melden uns dann bei dir, wenn du an der Reihe bist.

Pro Spieltag gibt es einen FuPa-Expertentipp, der allerdings aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Spiele in den verschiedenen Ligen vorerst nicht ausgewertet wird.

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In dieser Woche tippt Mike Viehöfer vom FV 08 Unterkochen den 1. Spieltag der Bezirksliga Ostwürttemberg.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
FC Durlangen
FC DurlangenDurlangen
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw. II
15:00

Mike Viehöfer: In Durlangen sind es immer schwierige Spiele. Mit dem Weiterkommen im Pokal gehe ich davon aus, dass sie das Spiel knapp gewinnen werden.

Mein Tipp: 2:1

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So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
1. FC Germania Bargau
1. FC Germania BargauGerm. Bargau
SGM Lautern-Essingen
SGM Lautern-EssingenSGM Lautern-Essingen
15:00

Mike Viehöfer: Als Aufsteiger natürlich gleich ein schweres Auswärtsspiel zu Beginn für die SGM. Trotzdem werden sie es den Bargauern nicht leicht machen. Ein enges Spiel mit der ersten kleinen „Überraschung“ der Runde.
Mein Tipp: 2:2

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So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SSV Aalen
SSV AalenSSV Aalen
SG Bettringen
SG BettringenBettringen
15:00

Mike Viehöfer: Beim SSV gab es personell viele Veränderungen und zu Beginn im Pokal in der ersten Runde direkt einen Dämpfer. Hier direkt den Zweitplatzierten des letzten Jahres als Saisonauftakt wird eine schwierige Aufgabe. Die SG wird das Spiel souverän gestalten.
Mein Tipp: 1:5

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So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
TV Neuler
TV NeulerTV Neuler
FV 08 Unterkochen
FV 08 UnterkochenUnterkochen
15:00live

Mike Viehöfer: In Neuler sind es immer hitzige und enge Spiele. Auch dieses Jahr gehe ich von einem starken Gegner aus. Da wir nach unserer Pokalniederlage etwas gut zu machen haben, werden wir uns den Sieg hart erarbeiten müssen.
Mein Tipp: 1:2

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So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
FV Viktoria Wasseralfingen
FV Viktoria WasseralfingenV. W`alfing.
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
15:00

Mike Viehöfer: Für die Viktoria natürlich ein schwieriger Saisonstart mit dem Absteiger aus der Landesliga. Da wir am eigenen Leib die Erfahrung und Spielstärke der Sontheimer erfahren mussten, gehe ich von einer dominanten Partie der Sontheimer aus.
Mein Tipp: 0:4

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So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
Türkspor Heidenheim
Türkspor HeidenheimTürkspor HDH
TSG Nattheim
TSG NattheimNattheim
15:00live

Mike Viehöfer: Die Nattheimer müssen sich auf ein kampfbetontes Spiel einstellen. Die Heidenheimer kommen mit gleich zwei Erfolgserlebnissen aus dem Pokal. Ich bin gespannt, wie sie sich gegen eine in der Bezirksliga stark etablierte Mannschaft aus Nattheim schlagen.
Mein Tipp: 1:1

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So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
DJK Schwabsberg-Buch
DJK Schwabsberg-BuchSchwabsberg
TSV Hüttlingen
TSV HüttlingenHüttlingen
15:00

Mike Viehöfer: Direkt ein Derby am ersten Spieltag. Hier wollen natürlich beide Mannschaften den ersten Dreier mitnehmen. Ich tippe allerdings auf ein Unentschieden.
Mein Tipp: 1:1

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So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SG Heldenfingen/Heuchlingen
SG Heldenfingen/HeuchlingenSG Heldenfingen/Heuchlingen
SV Pfahlheim
SV PfahlheimPfahlheim
15:00

Mike Viehöfer: Nach dem starken Auftritt im Aufstiegsspiel in die Bezirksliga bin ich gespannt, wie sich Pfahlheim hier schlagen wird. Ich gehe jedoch von einem Sieg der Hausherren im ersten Saisonspiel aus.
Mein Tipp: 2:0