In neuen Farben zu alten Erfolgen

Am vergangenen Mittwoch bedankte sich das Team um Kapitän Simon Kotte persönlich bei Geschäftsführer Herrn M. Szmuk und Klinikmanager Herrn T. Schievink. Als Zeichen der Wertschätzung überreichte die Mannschaft ein kleines Präsent. Auch Fußballseniorenvorstand Philipp Hasebrock würdigte die langjährige und erfolgreiche Partnerschaft.

Die neuen Trikots erstrahlen traditionell in den Vereinsfarben Rot und Weiß und lösen damit Sätze ab, die ganze fünf Jahre auf dem Buckel haben. In dieser Zeit führten sie das Team unter anderem zur Meisterschaft. Nun hoffen Spieler und Verantwortliche, dass das neue Dress nahtlos an diese Erfolge anknüpfen kann.