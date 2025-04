In Nettetal wächst wieder Hoffnung

Union Nettetals Abteilungsleiter Dirk Riether fasste es beim Verlassen der Platzanlage in Büderich treffend zusammen: „Es brennt noch Licht im Keller.“ Union Nettetal gewann am Mittwochabend das Spiel beim FC Büderich mit 2:0 und holte damit den zweiten Sieg in Serie – etwas, dass der Mannschaft in dieser Saison noch nicht gelungen war. Am vergangenen Wochenende schlug Nettetal mit 4:1 Mülheim.

Kurz nach der Halbzeit hatten die Nettetaler allerdings Glück, als Weggen (47.) einen Freistoß an den Pfosten zirkelte. Es dauerte nach Wiederanpfiff ein paar Minuten, bis Union das Spiel wieder an sich reißen konnte. Spätestens nach der Großchance durch Peer Winkens (60.) war Nettetal dann aber wieder da. Nach einer Volley-Abnahme rettete Sperling in höchster Not gegen den Mittelfeldspieler und lenkte den Ball am Tor vorbei.

Nach einer Ecke und zwei weiteren Paraden von Sperling war es dann aber soweit und Luca Dorsch traf in der 61. Minute zum 1:0. Auch wenn Büderich merklich den Druck erhöhte, hielt die Defensive von Union stand. Nach einem Pass in die Tiefe erhöhte Winkens in der 73. Minute dann auf 2:0. Nettetal ließ trotz der zwei-Tore-Führung nicht nach und ging weiter aggressiv in die Zweikämpfe. Auch die fünfminütige Nachspielzeit überstanden die Nettetaler ohne große Gefahr in der Defensive. Schlussendlich blieb es beim 2:0 für die Gäste. Zum zweiten Mal in dieser Saison blieb die Mannschaft zudem ohne Gegentor.

Die Hoffnung lebt

„Die Mannschaft hat heute taktisch die Vorgaben sehr gut umgesetzt. Büderich hat in der Offensive eine richtig gute Qualität. Wir durften Büderich einfach nicht ins Spiel kommen lassen. Das war wichtig, sonst hätten wir keine Chance gehabt“, sagte Trainer Kemal Kuc.

„Wir hätten bereits in der ersten Halbzeit ein bis zwei Tore verdient. Uns war klar, dass Büderich nach der Pause mit Tempo aus der Kabine kommt. Wir haben jedoch sehr gut dagegengehalten und anschließend zwei sehr gute Tore herausgespielt. Das war ein Riesenspiel von uns. Jetzt sind wir wieder dran“, fasste Kuc weiter zusammen.

Durch den fünften Saisonsieg hat der SC Union Nettetal vorerst das Tabellenende verlassen und sich damit im Abstiegskampf vor Ostern eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach fünf freien Tagen richtet sich der Fokus ab Dienstag dann auf das Heimspiel gegen die Sportfreunde Niederwenigern, die ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf sind.