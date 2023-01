In Nettetal entschied das Los, in Schwalmtal kaum Interesse Schwierige Teilnehmersuche für das Dülkener Master.

Die ersten Teilnehmer für das 30. Volksbank-Masters (20 bis 22. Januar) beim Dülkener FC stehen fest: Aus Nettetal sind mit dem BSV Leutherheide und SuS Schaag zwei B-Ligisten dabei. Beide Teilnehmer wurden per Losverfahren ermittelt, da in Nettetal in diesem Winter keine Hallenstadtmeisterschaften ausgespielt wurden. Die Sporthalle an der Süchtelner Straße steht aktuell den Sportlern nicht zur Verfügung – und so wurden im Vorfeld alle Vereine aus Nettetal durch Andreas Debock, Cheforganisator des Dülkener Masters, kontaktiert. Die Resonanz hielt sich dabei in Grenzen. „Insgesamt waren vier Mannschaften dabei, die am Masters teilnehmen wollten“, berichtet Debock.