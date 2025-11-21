In München die Wende einleiten

In der Begegnung zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Saarbrücken treffen am Sonntag um 13.30 Uhr im Stadion an der Grünwalder Str. zwei Teams aufeinander, die im Saisonverlauf hinter den Erwartungen zurückck geblieben sind.

Am Sonntag, 23. November 2025, um 13:30 Uhr tritt der 1. FC Saarbrücken beim TSV 1860 München im Stadion an der Grünwalder Straße an. Vor dem Traditionsduell zweier früherer Bundesligisten ist die Lage für die Saarländer angespannt: Seit sieben Ligaspielen wartet der FCS auf einen Sieg, aus 14 Partien stehen lediglich 20 Punkte zu Buche. Der Anschluss an die Aufstiegsplätze ist damit vorerst verloren, der Druck wächst.

Trainer Alois Schwartz sprach auf der Spieltagspressekonferenz von einer nötigen Trendwende. „Wir sind gefordert, wir wissen um die Situation und wir müssen sie annehmen“, betonte er. Die Trainingswoche sei „gut und konzentriert“ gewesen, zudem habe die Mannschaft im Saarlandpokal „einen seriösen Auftritt“ gezeigt. Das deutliche Ergebnis habe zwar Selbstvertrauen gegeben, „das darf man allerdings nicht überbewerten“, so Schwartz. Entscheidend sei nun die Liga: „Wir müssen liefern.“