In Mönchengladbach und Viersen stehen schon zwei Absteiger fest

Rückzüge in der Kreisliga Mönchengladbach-Viersen. – Foto: Meiki Graff

Im Amateurfußball sind mittlerweile - ausdrücklich leider - Meldungen über Rückzüge von Mannschaften vor und während einer Saison keine Überraschungen mehr. In Mönchengladbach und Viersen stehen so schon zwei Absteiger fest, bevor überhaupt der erste Ball gerollt ist.

In zwei Wochen beginnt die Saison am Niederrhein - damit auch rund um die Vitusstadt Mönchengladbach. Umso ärgerlich ist es, dass die Vorbereitung für drei Mannschaften aus der Kreisliga B länger andauern wird, denn die DJK Hehn II (Gruppe 1) und SV 08 Rheydt (Gruppe 2) haben darauf verzichtet, ihre Teams zu melden. Rein sportlich ist die Nichtmeldung als Rückzug und damit als Abstieg zu bewerten. In der Gruppe 1 haben am ersten Spieltag Teutonia Kleinenbroich II und die Sportfreunde Neersbroich III spielfrei, in der Gruppe 2 kann sich die Erstvertretung von Rot-Weiß Hockstein noch etwas länger auf den Auftakt vorbereiten. Es bleibt abzuwarten, ob weitere Klubs während der Spielzeit die Reißleine ziehen, zwei Abstiegsplätze sind jedenfalls schon vergeben.

Spieltag 1 der Kreisliga B1 Mönchengladbach-Viersen 1. Spieltag

So., 17.08.25 13:00 Uhr BV Grün-Weiß Holt - SC Hardt

So., 17.08.25 13:30 Uhr Rheydter SV II - SC Viersen-Rahser

So., 17.08.25 15:00 Uhr KFC Welate Roj Mönchengladbach - BW Concordia Viersen

So., 17.08.25 15:00 Uhr SV Rot-Weiß Hockstein II - ASV Einigkeit Süchteln III

So., 17.08.25 15:00 Uhr SC Broich-Peel - Rot-Weiß Venn

So., 17.08.25 15:30 Uhr Fortuna Mönchengladbach - Victoria Mennrath II