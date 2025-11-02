SV Merings Fabio Gottwald wird vom Bobinger Torhüter Adrian Schlotterer von den Beinen geholt. Die Folge: ein Strafstoß. – Foto: Rudi Fischer

In Mering kochen die Emotionen hoch Beim Spiel gegen Bobingen werden die Trainer beider Seiten des Feldes verwiesen +++ Königsbrunn hält Langerringen auf Abstand ++ Bobingen holt in Mering einen Punkt +++ Babenhausen kommt in Bad Wörishofen unter die Räder +++ Kaufering setzt in Erkheim seine Erfolgsserie fort Verlinkte Inhalte BZL Schwaben Süd Kaufering TV Erkheim Babenhausen TSV Bobingen + 10 weitere

Der SV Mering gleicht gegen den TSV Bobingen nach Rückstand schnell aus. Am Spielstand ändert sich nichts mehr, dafür an der Spieleranzahl. Im Kellerderby zwischen Königsbrunn und Langerringen siegte der FCK klar, doch die zweite Halbzeit ging eigentlich an Langerringen. Das Match von Lagerlechfeld in Egg ist ausgefallen. Seit sechs Spielen ist Alexander Wagner Trainer beim VfL Kaufering – seit sechs Spielen ist der VfL ungeschlagen, denn auch in Erkheim gab es für die Kauferinger wieder drei Punkte. Der TSV Babenhausen musste im Auswärtsspiel beim FC Bad Wörishofen eine deutliche 1:5-Niederlage hinnehmen.

Die Meringer starteten gut in die Partie und hatten zu Beginn gute Möglichkeiten, früh den Führungstreffer zu landen. Daniel Kapfer etwa, der über die rechte Seite allein auf das Bobinger Tor zulief, jedoch die Chance nicht nutzen konnte. Auch die Gäste erspielten sich gute Abschlüsse heraus, die MSV-Torhüter Adrian Wolf entschärfte. In der 28. Minute war es Nicolas Prestel, dessen Flankenversuch im Tor landete und die Bobinger mit 1:0 in Führung brachte. Die Meringer ließen nicht lange auf eine Antwort warten und glichen durch Simon Gails Strafstoß in der 33. Spielminute aus. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine chancenarme Partie. In der 57. Minute kochten dann, nach einem groben Foulspiel, die Gemüter hoch: Neben Spielertrainer Thilo Wilke, dessen Ansicht nach das Foulspiel an seinen Mitspieler grenzwertig war, sahen auch sein Co-Trainer und Bobingens Trainer Dmitrij Peil die Rote Karte. Zudem musste Hüseyin Tomakin mit einer Zeitstrafe kurzfristig den Platz verlassen. „Der Einsatz war meiner Meinung nach sehr grenzwertig. Dennoch darf mir das nicht passieren und es tut mir für meine Mannschaft leid“, räumte der 34-Jährige ein. Anschließend hatten die Gastgeber eine gute Phase, mussten sich aber mit Ablauf der Zeitstrafe an Tomakin sich auf die Defensivarbeit konzentrieren. „Die Jungs haben in Unterzahl hervorragend verteidigt. Angesichts des Spielverlaufs sind wir heute mit dem Ergebnis zufrieden gegen einen sehr starken Gegner, der zurecht oben mitspielt“, fügte Wilke hinzu. (kerde) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Sebastian Steigerwald (Rohrenfels) - Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Nicolas Prestel (28.), 1:1 Simon Gail (33. Foulelfmeter)

Rot: Thilo Wilke (57./SV Mering)

Der FC Königsbrunn (rote Trikots) siegte im Kellerderby gegen die SpVgg Langerringen. – Foto: Elmar Knöchel

Königsbrunn erwischte im Derby gegen Langerringen den besseren Start. Das 1:0 für Königsbrunn in der zehnten Spielminute durch Laurent Kuci war dann eine Mischung aus Können und Glück. Aus rund 20 Metern traf Kuci einen Abpraller so traumhaft, dass der Ball über die gesamte Abwehr hinweg, für Langerringens Torwart Patrick Joder unhaltbar, ins Netz segelte. Auch nach dem Treffer zeigten sich die Königsbrunner überlegen. Nach einem Pfostenschuss von Fabio Blasi konnte Torjäger Luca Sommer den Abpraller dann zum 2:0 verwandeln (32.). Nach einer halben Stunde nahm die Bulik-Elf dann erst einmal etwas Tempo aus dem Spiel. Trotzdem gab es weitere Chancen, die aber nichts einbrachten. Praktisch aus dem Nichts gelang dann Langerringen ein Konter und Ömer Öztürk traf zum Anschluss. Nach der Halbzeit zeigte Königsbrunn wieder einmal sein anderes Gesicht. Plötzlich klappte nur noch wenig. Langerringen kam besser und besser ins Spiel. Hatte ein deutliches Chancenplus. Aber letztlich verhinderten Pech und Nico Hopfenzitz im Königsbrunner Tor immer wieder den Ausgleich. Co-Trainer Lukas Richter sagte dazu: „Wir hatten nicht die Bank, um da noch steuernd einzugreifen. Abwehrmann Fabian Hampel war die ganze Woche krank. Letztlich mussten es die richten, die auf dem Platz waren.“ Mit zunehmender Spieldauer musste Langerringen natürlich mehr und mehr ins Risiko gehen. Die Entscheidung fiel dann in der 84. Spielminute, als Christian Frickinger einen Konter zum 3:1-Endstand verwandeln konnte. Danach war der Langerringer Widerstand gebrochen. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Maximilian Raudensky (Illdorf) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Laurent Kuci (10.), 2:0 Luca Sommer (32.), 2:1 Ömer Öztürk (36.), 3:1 Christian Frickinger (84.)

Im Parkstadion am Berliner Platz trennten sich die SpVgg Kaufbeuren und der FC Wiggensbach mit einem 1:1-Unentschieden. In der 28. Minute brachte Simon Kolb die Gäste mit einem präzisen Schuss in Führung. Kaufbeuren kämpfte zurück und erzielte in der 62. Minute den Ausgleich durch Dominik Hiltwein, der nach einer Vorlage von Ahmet Alkan traf.

Schiedsrichter: Tobias Beyrle (Friedberg) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Simon Kolb (28.), 1:1 Dominik Hiltwein (62.)

Das einzige Tor der Partie fiel in der 30. Minute. Nico Beutel verwandelte eine präzise Flanke von Nicolas Steger, indem er den Ball aus kurzer Distanz ins Netz schob. Die Gäste aus Germaringen mussten bereits in der 5. Minute eine Rote Karte hinnehmen, als Simon Hagg wegen eines gefährlichen Fouls mit offener Sohle gegen den Hals eines Gegenspielers vom Platz gestellt wurde. Thalhofen drängte in der ersten Halbzeit, scheiterte jedoch in der 15. Minute an einer starken Abwehrleistung. Nach der Pause wurde Timo Wörz mit einer Gelb-Roten Karte bestraft, was die Situation für Germaringen weiter verschärfte. In der Schlussphase vergaben beide Teams große Chancen, doch das 1:0 für Thalhofen blieb bis zum Ende bestehen.

Schiedsrichter: Deniz Karaagac (Altstädten) - Zuschauer: 350

Tor: 1:0 Nico Beutel (30.)

Rot: Simon Hagg (5./SVO Germaringen)

Gelb-Rot: Timo Wörz (68./SVO Germaringen)

Im Argental Stadion trennten sich der TV Weitnau und der TSV Legau mit einem torlosen Unentschieden. Trotz einer engagierten Leistung beider Teams fiel kein Tor. Die Zuschauer, insgesamt 100, sahen ein spannendes, aber chancenarmes Spiel, in dem beide Abwehrreihen dominierten. Schiedsrichter Johannes Ruh leitete die Partie ohne nennenswerte Kontroversen.

Schiedsrichter: Johannes Ruh (Kissing) - Zuschauer: 100

Der FC Bad Wörishofen (blaue Trikots) feierte einen deutlichen 5:1-Heimsieg gegen den TSV Babenhausen. – Foto: Philipp Merk

Bereits nach neun Minuten schoss Spielertrainer Maximilian Ackermann die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung. Zwar gelang Mergim Miroci in der 28. Minute der Ausgleich, doch die Kurstädter antworteten prompt: Adrian Bartsch (31.) und Thomas Walterberger (33.) stellten noch vor der Pause auf 3:1. Nach dem Seitenwechsel baute Adrian Bartsch mit seinen Treffern zwei (54.) und drei (66.) den Vorsprung weiter aus. Durch die deutliche Niederlage verpassten die Fuggermärktler auch die Chance, in der Tabelle am FC Bad Wörishofen vorbeizuziehen. (pmi) Lokalsport NU

Schiedsrichter: Maximilian Wagner (Kempten) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Maximilian Ackermann (9. Foulelfmeter), 1:1 Mergim Miroci (28.), 2:1 Adrian Bartsch (31.), 3:1 Thomas Waltenberger (33.), 4:1 Adrian Bartsch (54.), 5:1 Adrian Bartsch (66.)