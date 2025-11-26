In Memmingen geht nichts: Heimspiel gegen Aubstadt wird ausfallen

Das letzte Regionalliga-Heimspiel des FC Memmingen des FC Memmingen in diesem Kalenderjahr kann nicht stattfinden. Die für Freitag geplante Begegnung gegen den TSV Aubstadt wird abgesagt.
Aktuell sind aufgrund der Witterungsverhältnisse der vergangenen Tag alle Rasenplätze im Memminger Stadion durch das städtische Sportamt gesperrt. Die Mannschaft trainiert auf Kunstrasen. Eine Besserung der Platzverhältnisse und damit eine Aufhebung der Sperre ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Es ist weiter Frost vorausgesagt- auf gefrorenem Untergrund kann nicht gespielt werden. Durch den tiefergelegten Arena-Platz gibt es zudem einen „Gefrierschrankeffekt“.
Die frühzeitige Information ging bereits an den Bayerischen Fußballverband. Die offizielle Absage wird vermutlich am Donnerstag bekanntgegeben. Eine generelle Spieltags-Absage wird vom BFV bislang nicht erwogen. Am vergangenen Wochenende waren im bayerischen Amateurfußball etliche Begegnungen sogar ganz kurzfristig abgesagt worden, obwohl Schiedsrichter und Gastmannschaften bereits angereist waren.
Der Nachholtermin wird bekanntgegeben, sobald er feststeht. Der FC Memmingen geht damit in die Winterpause. Die Regionalliga-Runde wird am 28. Februar mit einem Auswärtsspiel beim FV Illertissen fortgesetzt. Das Mannschaftstraining wird zuvor ab Mitte Januar wieder aufgenommen. Bei Futsal in der Halle ist der FCM nicht aktiv.