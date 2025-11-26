In Memmingen geht nichts: Heimspiel gegen Aubstadt wird ausfallen

Das letzte Regionalliga-Heimspiel des FC Memmingen des FC Memmingen in diesem Kalenderjahr kann nicht stattfinden. Die für Freitag geplante Begegnung gegen den TSV Aubstadt wird abgesagt.

Aktuell sind aufgrund der Witterungsverhältnisse der vergangenen Tag alle Rasenplätze im Memminger Stadion durch das städtische Sportamt gesperrt. Die Mannschaft trainiert auf Kunstrasen. Eine Besserung der Platzverhältnisse und damit eine Aufhebung der Sperre ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Es ist weiter Frost vorausgesagt- auf gefrorenem Untergrund kann nicht gespielt werden. Durch den tiefergelegten Arena-Platz gibt es zudem einen „Gefrierschrankeffekt“.