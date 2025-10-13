Die Gäste aus Göttingen hielten die Partie über weite Strecken offen und gingen nach einer guten Stunde verdient in Führung: Andre Weide (62.) traf zum 0:1. Doch Vorsfelde zeigte, warum man an der Spitze der Landesliga steht und drehte das Spiel mit Treffern von Dustin Reich (77.) und Mahmud Chaaban (85.) noch in der Schlussphase.

Reutter fand nach dem Abpfiff klare Worte: „In meinen Augen hat das Spiel keinen Sieger verdient, weil beide Teams klare Chancen ausließen.“ Trotz des späten Rückschlags wollte der Coach das Ergebnis nicht überbewerten: „Eine unnötige Niederlage, die uns aber nicht umwirft, sondern den Entwicklungsprozess vorantreibt.“

Die SVG zeigte erneut, dass sie mit den Topteams der Liga mithalten kann – einzig die Chancenverwertung verhinderte ein besseres Ergebnis. Für Reutter und sein Team heißt es nun, den Blick nach vorne zu richten: „Jetzt heißt es, einen weiteren Schritt nach vorne machen – und das ausnahmsweise mal nach einem Negativerlebnis.“

Nach der ersten Niederlage der Saison wurde die SVG vom Stadtrivalen 05 vorerst überholt und fiel auf Platz sechs zurück. Vorsfelde behielt weiterhin die Tabellenführung knapp vor dem MTV Gifhorn.