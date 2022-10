Ihm gelang ein lupenreiner Hattrick: Christoph Müller – Foto: Sebastian J. Schwarz

In Mattheis müllert’s mächtig Kreisliga B Trier/Saar: Mächtig krachen ließ es die DJK St. Matthias im Derby gegen die so gut gestartete SSG Mariahof. Mit 6:0 nahm das Team von Trainer Markus Thees die Gäste auseinander. Dabei hätte sich die Partie im ersten Durchgang auch in die andere Richtung entwickeln können. Die Cleverness eines Routiniers machte indes den Unterschied. BILDERGALERIE und VIDEOINTERVIEWS

Bereits nach gut einer Stunde war für Christoph Müller Feierabend. Als er nach seiner Auswechslung mit den Ersatzspielern abklatschte, bekam er noch ein „Nächstes Mal muss das aber besser besser klappen“ zu hören. Der 30-jährige Mittelfeldspieler konnte diese Anmerkung mit einem breiten Grinsen quittieren. Schließlich war es für ihn zuvor optimal gelaufen. Drei Treffer hatte Müller der SSG Mariahof bis zur Pause eingeschenkt und mit seinem lupenreinen Hattrick die Weichen auf den freilich zu hoch ausgefallenen 6:0-Erfolg der DJK St. Matthias Trier gestellt. SSG-Mariahof-Trainer Aimé Kinss: DJK-St.-Matthias-Kapitän Marc Pasucha: