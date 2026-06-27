In Marokko schläft niemand Fußball-Weltmeisterschaft +++ Wie schlagen sich die anderen Nationen? von red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Die größte Fußball-Weltmeisterschaft mit 48 Teilnehmern hat ihre Aufwärmphase namens Vorrunde fast komplett absolviert. Grund genug für uns bei einigen Fußballern aus dem Kreis nachzufragen, wie sie mit ihrer jeweiligen Heimatnation zufrieden sind und wie ihre Erwartungen an die am Montag beginnenden K.O-Phase aussehen.

Marvin Engelmann (36 Jahre, Engländer, Co-Trainer SV Hilsbach): Nach dem 4:2-Sieg gegen Kroatien war ich vielleicht schon etwas zu euphorisch. Das folgende 0:0 gegen Ghana war dann leider ein Rückfall in vergangene Gareth Southgate Zeiten – Schlafwagenfußball sozusagen. Die Spiele schaue ich mir alle mit meinem zwei Jahre älteren Bruder Matthias an. Unsere Eltern sind momentan in England, da darf unser Papa seine England-Spiele stilecht in den schönen Pubs der Insel angucken. Mein Topfavorit auf den Titel ist Frankreich, uns Engländer sehe ich nicht als großen Titelfavoriten. Bei einem Spiel England gegen Deutschland bin ich ganz klar für England.

Interessant wird es am Samstagabend, da beginnt meine Schicht beim Hilsbacher Rock am See kurz vor dem England-Spiel gegen Panama. Ich werde dann wohl das Smartphone geschickt unter der Bar platzieren, um nichts Wichtiges zu verpassen.

Marvin Engelmann (l.) mit Papa und Bruder Matthias (3.) – Foto: privat

César Thier (58, Brasilianer, Teammanager TSG Hoffenheim & Spielausschuss TSV Dühren): Bislang habe ich die brasilianischen Spiele noch nicht live verfolgt, da sie immer mitten in der Nacht stattgefunden haben. Außerdem muss ich gestehen, dass in den vergangenen Jahren bei mir die Euphorie rund um die Nationalmannschaft abgenommen hat. Die Begeisterung war nicht mehr ganz so groß und sie haben auch nicht mehr den tollen Fußball von früher gespielt. Wenn es in die K.O.-Phase geht, bin ich aber dabei und bleibe auch wach. Jeweils am Tag nach den bisherigen Spielen habe ich mir stets ausführliche Zusammenfassungen angeschaut und bin immer positiver gestimmt. Ich glaube, Nationaltrainer Carlo Ancelotti hat jetzt seine Aufstellung gefunden, außerdem ist Vinicius Junior überragend drauf. Das hätte ich ehrlicherweise nicht gedacht, freue mich aber für ihn. Vor Turnierstart hätte ich gesagt, dass maximal das Viertelfinale für Brasilien drin ist, nun kann ich mehr aber auch mehr vorstellen.

Marco Peixoto (43, Portugiese, Neuer Trainer TSV Waldangelloch): Bislang hält sich das generelle WM-Mitfiebern bei mir in Grenzen. Wenn aber ein Tag mit einem Portugal-Spiel ansteht, steigt die Vorfreude gefühlt schon morgens sprunghaft an. Von Samstag- auf Sonntagnacht werde ich natürlich auch zum Anpfiff gegen Ecuador um 1.30 Uhr vor dem Fernseher sitzen und die Daumen drücken. Wichtig wäre es Gruppenerster zu werden, um den vermeintlich einfacheren weiteren Weg zu haben. Dann könnte es im Viertelfinale gegen Argentinien gehen und ich traue uns das Halbfinale definitiv zu. Generell ist die K.O.-Phase aber extrem tagesformabhängig, da die Nationen taktisch und athletisch sehr eng zusammengerückt sind. Mein Zweit-Team ist Deutschland, da bin ich ebenfalls immer als Daumendrücker live vorm TV dabei.

Marco Peixoto ist mit Feuer und Flamme dabei wenn seine Portugiesen spielen. – Foto: privat

Mehmet Sayan (45, Türke, Ex-Trainer von Türkspor Eppingen): Ein bisschen enttäuscht bin ich schon über das Ausscheiden der Türkei, aber es hält sich in Grenzen, da ich kein großer Fußballfanatiker bin. Ich schätze es realistisch ein und muss sagen, dass die Qualifikation der für die WM schon ein Wunder gewesen ist nach 20 Jahren ohne Teilnahme. Für die Zukunft bin ich dafür optimistisch gestimmt, die Mannschaft ist jung und entwicklungsfähig, nun ist es aber ganz wichtig, dass der Verband die richtigen Hebel ansetzt. Eine Ausländerbegrenzung in der türkischen Liga wäre eine wichtige Maßnahme, um den Nachwuchs weiter auf hohem Niveau zu fördern. Was die WM betrifft, sind meine Favoriten Frankreich, Spanien und Deutschland.

Mehmet Sayan – Foto: privat

Abderrahmane Boutachmah (34, Marokkaner, Spieler TSV Waldangelloch): Ich bin gerade im Urlaub in Marokko und darf berichten: Die Begeisterung ist riesengroß. Wenn unsere Mannschaft spielt, haben Cafés und Restaurants die ganze Nacht geöffnet. Hier schläft niemand, Kinder, Frauen, Männer und selbst Polizisten sind mit Euphorie dabei. Nach dem Halbfinaleinzug vor vier Jahren bei der WM in Katar wünschen wir jetzt natürlich das Finale und glauben daran, weil wir eine junge und stark besetzte Mannschaft haben. Das Sechzehntelfinale gegen die Niederlande am frühen Dienstagmorgen gucke ich noch in Marokko, ehe ich wieder zurückfliege. Die restliche WM mit hoffentlich noch vielen Marokko-Spielen schaue ich dann in Deutschland und drücke von hier aus die Daumen.