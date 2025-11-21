In letzter Sekunde: FSV Frankfurt schießt sich an Regionalliga-Spitze

Am Abend gab es in der Regionalliga Südwest zwei spannende Duelle. Mit dabei war der neue Tabellenführer FSV Frankfurt, der gegen den SV Sandhausen knapp gewann.
Nach Begutachtung der Spielfläche durch die zuständige Platzkommission muss das Spiel TSG Balingen gegen SG Sonnenhof Großaspach am morgigen Freitag abgesagt werden. Der anhaltende Schneefall sowie die zu erwartenden Frosttemperaturen haben dazu geführt, dass der Platz großflächig gefroren und nicht bespielbar ist. Da auch weiterhin keine Verbesserung der Witterungsverhältnisse zu erwarten ist, kommt die Platzkommission zu dem Ergebnis, dass das Spiel nicht stattfinden kann. Der neue Spieltermin wird nach Rücksprache mit den beteiligten Clubs schnellstmöglich bekanntgegeben.
Bis in die Nachspielzeit hinein sah es im brisanten Flutlichtduell zwischen dem FSV Frankfurt und dem SV Sandhausen nach einer torlosen Punkteteilung aus. Doch Amin Farouk sorgte ganz später für den umjubelten Siegtreffer der Hausherren.
Keine 60 Sekunden waren gespielt, als Michael Guthörl die Führung für den TSV Steinbach Haiger besorgte. Nach einer halben Stunde hatte der SV Eintracht Trier per Elfmeter die Chance auf den Ausgleich, doch Sven König vergab. Die Hausherren kämpften um einen Punktgewinn und wurden in der 86. Minute belohnt. Damjan Marceta traf nach Vorlage von Sinan Tekerci zum verdienten Ausgleich.
