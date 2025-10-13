In letzter Sekunde - Bokeloh rettet sich ins Glück

Schon nach fünf Minuten rauschte ein Schlenzer von Niels Alsmeier knapp vorbei, kurz darauf verpasste Erik Lüssing die Führung nur um Zentimeter. Bokeloh war klar überlegen, Lengerich kam höchstens durch Standards in die Nähe des Tores, einmal rettete sogar die Latte. Zur Pause stand es dennoch 0:0, was niemand so recht verstehen konnte.

Ein grauer Sonntagnachmittag, leichter Regen und rund 150 Zuschauer, mehr braucht es nicht für ehrlichen Fußball in Bokeloh. Der SV Bokeloh empfing den SV Lengerich-Handrup und zeigte von Beginn an, wer hier das Spiel machen wollte.

Nach dem Wechsel dasselbe Bild: Bokeloh drückte, traf den Pfosten, scheiterte am Keeper und fing sich dann prompt das Gegentor. In der 60. Minute segelte ein Freistoß in den Strafraum, Thomas Fehren stieg hoch, und plötzlich stand es 0:1. Fußball in seiner reinsten Form: Einer hat Chancen, der andere das Tor.

Doch Bokeloh gab nicht auf. Die Mannschaft warf in der Schlussphase alles nach vorne, der Regen wurde stärker, die Minuten liefen davon, bis zur 98. Minute. Da stand Mirko Lake genau richtig und drückte den Ball zum 1:1 über die Linie. Ausgleich! Jubel! Erleichterung!

Ein Punkt, der sich wie ein kleiner Sieg anfühlte. Die Chancenverwertung bleibt ausbaufähig, die Moral dagegen erstklassig. Bokeloh bleibt Tabellenführer, wenn auch nur knapp vor Listrup.