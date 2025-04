In letzter Sekunde...

Rot: 56. Peters (FVH)

Die SG Wyhl/Endingen II konnte ihren „Höhenflug“ auf nun 3 Siege in Serie ausbauen. Gegen den Tabellendritten konnte die SG ein tolles Spiel aufs Feld bringen und am Ende auch verdient gewinnen. Der aktuelle Platz 5 ist somit der Lohn der zuletzt guten Leistungen.

Die Gäste konnten in der 16.Spielminute die Führung erzielen. Pflieger`s strammer Weitschuss aus ca. 25 Metern konnte nicht pariert werden. Doch die Hausherren konnten prompt den Ausgleich erzielen (17.). Nach langem Zuspiel auf die Außenbahn von Nicolas Meyer, gelangte Daniel Ströbel an das Spielgerät. Dieser passte sofort in die Mitte auf den mitgelaufenen Fabian Schillinger. Dieser ließ sich nicht bitten und hämmerte die Murmel in die Maschen. Danach übernahm der Gastgeber mehr und mehr die Spielkontrolle. Weitere gute Chancen durch Gojny, Schillinger und Hajdaraj konnten nicht verwertet werden.

Doch nach Wiederanpfiff sollte sich dies gleich ändern. Fabian Schillinger sprintete bis zur Grundlinie und passte in den Rückraum. Mirsad Hajdaraj gelang der sehenswerte Führungstreffer (48.). Doch der Ausgleich sollte nicht lange auf sich warten lassen, wenn auch sehr unglücklich (55.). Nach einem kapitalen Ballverlust im defensiven Mittelfeld und einem Steckpass, war ein FVH-Stürmer bereit zum Abschluss. Aber Till Kaufmann konnte diesen entscheidend blocken. Doch der Abpraller landete bei einem weiteren Angreifer. Dessen missratener Schuss wurde leider und sehr unglücklich von Andi Osmani ins eigene Tor abgefälscht – kein Vorwurf, klassisches Beispiel für: „zur falschen Zeit, am falschen Ort“. Doch direkt nach Wiederanpfiff schwächte sich der FV Herbolzheim selbst. Nach einem „dämlichen“ und zu harten Einsteigen, musste der Gästespieler Peters mit glatt Rot vom Felde. Danach drückte die SG auf das 3:2 und hatte dazu etliche Möglichkeiten, welche noch nicht den Weg ins Tor fanden. Die Gäste waren immer wieder gefährlich im Konterspiel. Dennoch fiel in der 80.Spielminute der verdiente und umjubelte Führungstreffer. Nick Bohn startete am Flügel einen Sololauf und drang bis zur Torauslinie durch. Sein Pass, an Freund und Feind vorbei, gelangte am zweiten Pfosten zu Simeon Kopp. Dieser nagelte den Ball kompromisslos unter die Latte. Damit sollte die Partie eigentlich gelaufen sein – eigentlich! Denn dem FVH gelang in der 90.Spielminute, in Unterzahl, doch noch der Ausgleich. Ein Konter konnte zum Eckball geklärt werden. Dieser segelte in den Strafraum und Grahlmann konnte zum 3:3 einköpfen – bitter. Aber wer dachte, das sei es gewesen, der irrte. Denn mit dem Schlusspfiff gelang den Hausherren noch das 4:3 Siegtor – unfassbar, aber geil!

Der eingewechselte Madougou Amirou schlug den Ball gezielt und lang aus dem 16er. Am Mittelkreis stand der pfeilschnelle Fabian Schillinger – umgeben von drei Abwehrspielern. Er konnte sich den Ball zwei Mal mit dem Kopf, an allen vorbei, vorlegen und rannte im Vollsprint auf des Gegner`s Gehäuse zu. Keiner der Gegenspieler konnte seinem Tempo folgen. Auf Höhe der 16er-Linie entschied er sich zum Abschluss. Dieser war präzise und mit etwas Schnitt. Der Ball flog ins lange Eck und bescherte drei wichtige und verdiente Punkte. Danach wurde feucht fröhlich gefeiert.

Fazit

In einem abwechslungsreichen, ansehnlichen Kreisliga-B Spiel gegen einen guten Gegner, hatte die SG Wyhl/Endingen am Ende die Nase vorne. Unterm Strich geht dies auch in Ordnung, wenn auch der Siegtreffer, zeitlich betrachtet, etwas glücklich war. Fabian Schillinger ist somit „Man of the Match“. Mit diesem Sieg konnte man mit dem FVH gleichziehen – beide 31 Punkte.

Am Sonntag, 13.04. muss die SG Wyhl/Endingen II bei der SG Weisweil/Forchheim II antreten. Anstoß zum brisanten Derby ist um 12:45 Uhr.

Spielbericht: Stefan Seiter (SV Endingen)