In letzer Sekunde - Grafen retten schmeichelhaften Punkt im Derby

Rund 500 Zuschauer sahen einen wilden Schlagabtausch im Bezirksliga-Derby zwischen dem TV Geisenhausen und dem SV Neufraunhofen am Sonntagnachmittag. Am Ende stand ein 2:2-Unentschieden, mit dem die Hausherren haderten und der eigentlich favorisierte SVN von einem glücklichen Punktgewinn sprach.
Von Beginn an zeigte der TV Geisenhausen eine kämpferisch ansprechende Leistung und ließ die Gäste nicht zur Entfaltung kommen. Die Führung nach sechs Minuten durch einen an Ibragim Aliev verursachten Foulelfmeter, den Lorenz Obermaier souverän verwandelte, brachte die Heimelf früh in die Spur. Weitere Abschlüsse von Tobias Aimer und Mario Ulbrich gingen knapp am Tor vorbei. Ehe Torhüter Thomas Huber einen frechen Versuch von Aliev zwar an den Pfosten lenkte, aber erst Johannes Körbl in letzter Instanz auf der Linie klärte. Von Neufraunhofen bis dahin nichts zu sehen. Geisenhausen legte dagegen noch vor der Pause nach. Tobias Königbauer köpfte eine Ecke unbedrängt zum 2:0 ein (28.).
Nach der Pause waren die Gäste zunächst etwas besser im Spiel. Die Chancen hatte aber der TVG. Ibragim Aliev versuchte es aus 40 Metern halblinks mit einem Schlenzer, scheiterte aber am Innenpfosten. Kurze Zeit später hielt Schlussmann Huber gegen Lorenz Obermaier stark. Nach einer Stunde schwächte sich die Heimelf selbst. Der bärenstarke Aliev ließ sich zu einer wiederholten Schwalbe hinreißen und wurde vom gut leitenden Schiedsrichter Xaver Scheungrab mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen (62.). Trotzdem hatte Obermaier nur eine Minute später die Entscheidung auf dem Fuß, schob die Kugel aber am leeren Tor vorbei. Neufraunhofen mühte sich, aber die Heimelf konterte stets gefährlich. Trotzdem kam der SVN in der 73.Minute zum Anschluss, als Thomas Niedermeier einen abgefälschten Schuss aus 18 Metern verwandelte. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Erst warf sich Nico Eglhuber für den geschlagenen Torhüter auf der Linie in einen TV-Abschluss und verhinderte das sichere Tor, ehe Geisenhausens Mittelfeldmotor Daniel Stich die Sicherungen durchbrannten und er Dion Rexhepi mit beiden Füßen von den Beinen holte. Scheungrab schickte Stich daraufhin nur mit Gelb-Rot vom Platz (91.). Nach dem folgenden Freistoß lenkte Keeper Stefan Rothlehner den Schuss von Stefan Haas zur Ecke, die Hüne David Eichinger mit dem gewonnen Freiraum in letzter Sekunde zum 2:2-Ausgleich einköpfte (90.+3).