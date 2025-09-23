In letzer Sekunde - Grafen retten schmeichelhaften Punkt im Derby

Rund 500 Zuschauer sahen einen wilden Schlagabtausch im Bezirksliga-Derby zwischen dem TV Geisenhausen und dem SV Neufraunhofen am Sonntagnachmittag. Am Ende stand ein 2:2-Unentschieden, mit dem die Hausherren haderten und der eigentlich favorisierte SVN von einem glücklichen Punktgewinn sprach.

Von Beginn an zeigte der TV Geisenhausen eine kämpferisch ansprechende Leistung und ließ die Gäste nicht zur Entfaltung kommen. Die Führung nach sechs Minuten durch einen an Ibragim Aliev verursachten Foulelfmeter, den Lorenz Obermaier souverän verwandelte, brachte die Heimelf früh in die Spur. Weitere Abschlüsse von Tobias Aimer und Mario Ulbrich gingen knapp am Tor vorbei. Ehe Torhüter Thomas Huber einen frechen Versuch von Aliev zwar an den Pfosten lenkte, aber erst Johannes Körbl in letzter Instanz auf der Linie klärte. Von Neufraunhofen bis dahin nichts zu sehen. Geisenhausen legte dagegen noch vor der Pause nach. Tobias Königbauer köpfte eine Ecke unbedrängt zum 2:0 ein (28.).