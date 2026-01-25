David Pfeiffer startet am Samstag mit seinen Eppingern in die Wintervorbereitung. – Foto: Siegfried Lörz

"Ich weiß noch nicht, ob ich mir wieder so eine schlechte Vorbereitung wünschen soll", schmunzelt Oliver Späth. Der Sportliche Leiter des VfB Eppingen spricht vor der Wintervorbereitung jene zähe Vorbereitung aus dem Sommer an, als vor allem ergebnistechnisch kaum etwas für die Elf von David Pfeiffer laufen wollte.

Doch dann folgte ein überzeugender Saisonstart samt konstanten Leistungen und Ergebnissen, weshalb die Mannschaft die Vorrunde auf einem starken fünften Tabellenrang abgeschlossen hat – in Lauerstellung nach ganz oben. Nun beginnt die Übungsphase vor der Rückrunde und zwar am Samstagmorgen auf dem Platz, abseits davon haben die Kicker aber schon ein Sonderprogramm absolviert, wie es in der Vergangenheit Standard war bei Pfeiffer. Seit drei Wochen stehen die VfBler im Saft mit verschiedenen Läufen und Fitnesseinheiten.

Personell hat sich fast nichts getan. Philipp Lambert ist der einzige Neue und kehrt somit in die Region zurück. In den vergangenen anderthalb Jahren spielte er für den SV Eintracht Hohkeppel in der Regionalliga West und in der Oberliga. Davor durchlief der heute 20-Jährige ab der U17 die Jugend des SV Sandhausen und durfte in der Saison 2024/25 zumindest ein bisschen im Drittliga-Team der Hardtwälder reinschnuppern. "Wir haben über Kontakte erfahren, dass er kommen würde und wir haben ja stets gesagt, dass wir personell etwas machen, wenn es sportlich und menschlich passt und genau das ist bei Philipp der Fall", sagt Späth und verkündet gleichzeitig einen Abgang: "Torhüter Dominik Samija hat sich aus beruflichen Gründen umorientiert und hätte es daher nicht mehr hinbekommen, ständig im Training zu sein." Eine weitere Änderung bei den Torhütern haben die Eppinger bereits im vergangenen Jahr eingeleitet. Tim Tschunko steht auf eigenen Wunsch nicht mehr zur Verfügung, dafür hat sich Gianluca Mack hervorragend eingebracht. "Wir sind sehr froh, Gianluca perspektiv mit dazu genommen zu haben und es hat sich jetzt schon gezeigt, dass das richtig gewesen ist", sagt Pfeiffer über den gerade einmal 18-jährigen Keeper.