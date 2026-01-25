"Ich weiß noch nicht, ob ich mir wieder so eine schlechte Vorbereitung wünschen soll", schmunzelt Oliver Späth. Der Sportliche Leiter des VfB Eppingen spricht vor der Wintervorbereitung jene zähe Vorbereitung aus dem Sommer an, als vor allem ergebnistechnisch kaum etwas für die Elf von David Pfeiffer laufen wollte.
Doch dann folgte ein überzeugender Saisonstart samt konstanten Leistungen und Ergebnissen, weshalb die Mannschaft die Vorrunde auf einem starken fünften Tabellenrang abgeschlossen hat – in Lauerstellung nach ganz oben.
Nun beginnt die Übungsphase vor der Rückrunde und zwar am Samstagmorgen auf dem Platz, abseits davon haben die Kicker aber schon ein Sonderprogramm absolviert, wie es in der Vergangenheit Standard war bei Pfeiffer. Seit drei Wochen stehen die VfBler im Saft mit verschiedenen Läufen und Fitnesseinheiten.
Personell hat sich fast nichts getan. Philipp Lambert ist der einzige Neue und kehrt somit in die Region zurück. In den vergangenen anderthalb Jahren spielte er für den SV Eintracht Hohkeppel in der Regionalliga West und in der Oberliga. Davor durchlief der heute 20-Jährige ab der U17 die Jugend des SV Sandhausen und durfte in der Saison 2024/25 zumindest ein bisschen im Drittliga-Team der Hardtwälder reinschnuppern.
"Wir haben über Kontakte erfahren, dass er kommen würde und wir haben ja stets gesagt, dass wir personell etwas machen, wenn es sportlich und menschlich passt und genau das ist bei Philipp der Fall", sagt Späth und verkündet gleichzeitig einen Abgang: "Torhüter Dominik Samija hat sich aus beruflichen Gründen umorientiert und hätte es daher nicht mehr hinbekommen, ständig im Training zu sein." Eine weitere Änderung bei den Torhütern haben die Eppinger bereits im vergangenen Jahr eingeleitet. Tim Tschunko steht auf eigenen Wunsch nicht mehr zur Verfügung, dafür hat sich Gianluca Mack hervorragend eingebracht. "Wir sind sehr froh, Gianluca perspektiv mit dazu genommen zu haben und es hat sich jetzt schon gezeigt, dass das richtig gewesen ist", sagt Pfeiffer über den gerade einmal 18-jährigen Keeper.
Die Planungen sind aller Voraussicht nach abgeschlossen. Das betrifft ebenso die Verlängerung mit mit dem Coach, der im Sommer bereits seine dritte Runde in seiner zweiten Amtszeit antreten wird. "Wir wissen, was wir an David haben", sagt Späth und konstatiert, "der VfB Eppingen und David Pfeiffer passen einfach zusammen wie die berühmte Faust aufs Auge."
Trainer und Verein haben ehrgeizige Ziele. "Ich habe schon im November das Gespräch mit den Verantwortlichen gesucht, um zu hören, wie die mittelfristigen Ziele aussehen", erläutert Pfeiffer, der betont, "ich will ein, zwei Schritte nach vorne machen und das will der Verein auch."
Übersetzt heißt das, der VfB würde mittel- bis langfristig gerne in die Oberliga aufsteigen, aber nicht auf Gedeih und Verderb. Der Trainer erklärt: "Das muss nicht dieses oder nächstes Jahr gelingen, es geht um kleine Schritte nach vorne, ohne schnell auf einen hohen Etat zu setzen."
Nicht von ungefähr ist die Arbeit darauf ausgerichtet eigene Talente an die Verbandsliga-Elf heranzuführen. Kandidaten dafür aus der Kreisliga-Elf trainieren über die Saison ohnehin einmal pro Woche oben mit, in der Vorbereitung dauerhaft. Dazu gesellen sich ein paar vielversprechende A-Jugend-Kicker.
Bei den Testgegnern müssen die Fachwerkstädter, bis auf die Heimspiele gegen die Aramäer Heilbronn am 10. Februar und gegen den SV Fellbach am 22. Februar, fast immer reisen. Den Auftakt in die acht Spiele umfassende Testserie macht das Gastspiel am Sonntag, den 1. Februar, bei der Sport-Union Neckarsulm. Die große Menge an Testspielen sind ideal, um die Einsatzzeiten auf die Kaderspieler und die Talente aus U23 sowie U19 zu verteilen. Nächste Woche wird zudem sehr viel geübt, dann absolvieren die Kicker um Kapitän Marc Zengerle ein Trainingswochenende von Freitag bis Sonntag, inklusive jenem Testduell mit Neckarsulm.
Zeit bis zum ersten Punktspiel ist genug, die Verbandsliga beginnt erst am ersten März-Wochenende wieder. Dann wartet auf die Eppinger aber direkt ein Kracher, wenn der 1.FC Mühlhausen in die HWH-Arena kommt. "Wir hoffen einfach alle Mann gesund an Bord zu haben und dann können wir schauen, wie wir aus den Startlöchern kommen", sagt Späth. Und falls die Vorbereitungsphase wieder nicht so glänzend verlaufen sollte, wird das niemanden nervös machen.
24.01.: Trainingsauftakt; 01.02.: Sport-Union Neckarsulm – VfB; 04.02., 19 Uhr: FC Nöttingen – VfB; 07.02., 13 Uhr: Sportfreunde Schwäbisch Hall – VfB; 10.02., 19.30 Uhr: VfB – Aramäer Heilbronn; 14.02., 14 Uhr: FSV 08 Bietigheim/Bissingen – VfB; 21.02., 14 Uhr: FV Löchgau – VfB; 22.02., 14 Uhr: VfB – SV Fellbach; 28.02., 11 Uhr: Kickers Büchig – VfB; 1. Punktspiel: 07.03., 15 Uhr: VfB – 1.FC Mühlhausen.