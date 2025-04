– Foto: Martin Zeilhofer

In Langquaid: Derby gegen erstarkten TV Aiglsbach

Ein ewig junges Derby am westlichen Rand Niederbayerns wird auch diesmal im Langquaider Waldstadion für ein volles Haus sorgen, wenn der Bezirksliga-Dino TSV Langquaid und der renommierte TV Aiglsbach die sportlichen Klingen kreuzen. Zudem sind beide Teams hervorragend aus der Winterpause gekommen und zählen zu den formstärksten Mannschaften in der Spielklasse. Die Holledauer, die seit der Winterpause von Torsten Holm gecoacht werden, haben sich durch ihren 2:1-Heimerfolg über den Kreisrivalen ATSV Kelheim vor die Abstiegszone geschoben und brauchen trotzdem dringend Punkte, um das Abstiegsgespenst zu verscheuchen. Da kommt es gerade recht, dass Spielmacher Tom Scheuchenpflug nach einer Rotsperre und voraussichtlich auch Top-Torjäger Manfred Gröber (15 Tore) nach einer Verletzung in die Startelf zurückkehren und diese verstärken können. Neben diesen beiden ragen Kapitän Fabian Rasch (9, davon 8 Elfmeter), Stürmer Markus Schmidt (6) und der routinierte Ruhepol Dominik Huber heraus. Ins Rampenlicht spielte sich zuletzt der junge Stefan Zaha mit drei wichtigen Treffern.

Die Langquaider, die als echte Einheit auftreten, wissen um die Gefährlichkeit des kampf- und lauffreudigen Konkurrenten aus der Nachbarschaft, gegen den in den letzten drei Pflichtspielen drei Siege mit einem Tor Unterschied herausgesprungen sind. Deren Auswärtsbilanz verrät vor allem, dass Tore in beiden Richtungen keine Mangelware darstellen, denn in elf Partien fielen 55 Treffer. Die stabile TSV-Abwehr um Torhüter Christoph Aiwanger und die Innenverteidiger Christoph Blabl und Christian Ludwig bedarf wohl keiner zusätzlichen Motivation, um gegen diese starke Offensive zu bestehen, während der einheimische Angriff mit Daniel Beerschneider, Aaron Bice, Thomas Blabl und Chris Gräßlin guter Dinge ist, auch gegen die nicht immer sattelfeste TVA-Defensive seiner wesentlichen Aufgabe nachkommen zu können. Dabei kann er auch auf die spielstarken Lieferanten aus dem Mittelfeld - Florian Brunner, Liridon Haljimi, Benedikt und Korbinian Köppel sowie Christoph Stich - und die Außenbahnspieler Stefan Schauer und Patrick Slodarz zählen, die bei aller Offensivfreude die Arbeit nach hinten nicht vergessen. Da Markus Weiherer noch seine Sperre abzusitzen hat und nicht zu erwarten ist, dass aus dem Quintett Dennis Kandsperger, Leon Schlegel, Michael Schwank, Andreas Steffel und Thomas Steffel Verstärkung kommt, kann Trainer Michael Wax nach wie vor nur auf einen ausgedünnten Kader zurückgreifen. Dieser wird womöglich noch weiter schrumpfen, da ein grassierender Virus das Auflaufen weiterer Akteure zumindest in Frage stellt.