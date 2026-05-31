In Kutzhof ist ein Traum ist in Erfüllung gegangen

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Dank einer fulminanten Aufholjagd in der Rückrunde gelang dem FC Kutzhof der Sprung auf Platz Zwei, was die Relegation bedeutete. Das entscheidende Spiel, um den Aufstieg in die Verbandsliga, wurde mit 2:0 gewonnen. Die Redaktion im Gespräch mit Janik Bellia, einem der beiden Erfolgstrainer des FCK.

Janik Bellia: Nein. Das ist einfach nur verrückt. Im Winter lagen wir noch sieben Punkte hinter Uchtelfangen und jetzt sind wir aufgestiegen.

Fupa: Herr Bellia, erst einmal herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die Verbandsliga. Hand aufs Herz; hätten Sie zur Winterpause damit gerechnet?

Bellia: Nach neun Jahren, in denen ich als Spieler, Kapitän und Trainer beim FCK bin, ist jetzt ein absoluter Traum in Erfüllung gegangen. Irre auch, dass die Zweite Mannschaft den Meistertitel errungen hat und in die Bezirksliga aufgestiegen ist. Wir sind einfach nur glücklich.

FuPa: Wo liegt das Erfolgsgeheimnis Ihrer Mannschaft?

Bellia: Wir haben Jahr für Jahr geackert und uns stets weiter entwickelt. Ich wusste, dass wir irgendwann den verdienten Lohn dafür ernten würden. Seit der Winterpause hat sich auch die harte Arbeit im Defensivbereich ausgezahlt. Das war einer unserer Erfolgsgaranten.

FuPa: Mit Sicherheit haben Sie und auch Ihr Trainerkollege Steven Vogl maßgeblich Anteil am Erfolg des FCK. An wem würden Sie noch den Aufstieg noch festmachen"?

Bellia: Der FC Kutzhof ist ein relativ kleiner Verein, in dem die Familie im Vordergrund steht. Was wir hier auf die Beine gestellt haben ist vorbildlich. Alles wird ausschließlich in Eigenregie gemacht. Das macht den FC Kutzhof aus. Trotzdem muss man einige Personen nennen, ohne die es nur schwer vorstellbar wäre, das wir so erfolgreich sind. An erster Stelle ist da Julian Vogel, der "Macher im Verein". Oder auch die "Hadjis" Manuel und Steven Schmidt, die echte Originale im Verein sind. Diese drei halten den Verein am Leben. Ihnen ist keine Arbeit zu viel. Aber auch Yannik Donate ist eine ganz wichtige Person im Verein. Egal, ob Platzwart oder bei der Getränkeausgabe, ihm ist nichts zu viel. Diese Leute halten den Verein am Leben und sind fester Bestandteil des FC Kutzhof.

FuPa: Seit Sonntag befindet sich Ihr Team in Malle zum Feiern. Ich wünsche Euch einen schönen Aufenthalt und natürlich eine erfolgreiche Saison in der Verbandsliga.