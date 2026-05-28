In Köpenick brennt der Baum - Wannsee muss liefern

Archiv: Symbolbild – Foto: Frank Arlinghaus

Der 28. Spieltag der Landesliga Staffel 2 verspricht reichlich Spannung. Während Meister BFC Meteor 06 entspannt in den Saisonendspurt gehen kann, richtet sich der Fokus vor allem auf das Spitzenspiel zwischen dem Köpenicker FC und SSC Teutonia. Beide Teams kämpfen am Samstag um Rang zwei und den damit verbundenen Relegationsplatz. Der Baum wird brennen an der Wendenschloßstraße. Auch im Tabellenkeller stehen wichtige direkte Duelle auf dem Programm

Morgen, 19:45 Uhr BFC Meteor 06 Meteor 06 VfB Hermsdorf Berlin Hermsdorf 19:45 live PUSH

Der frischgebackene Meister BFC Meteor 06 will seine beeindruckende Saison auch gegen Hermsdorf fortsetzen. Mit lediglich 20 Gegentoren stellt Meteor weiterhin die beste Defensive der Liga. Hermsdorf reist jedoch mit einer offensivstarken Mannschaft an und möchte dem Favoriten ein schweres Heimspiel liefern.

Sa., 30.05.2026, 13:00 Uhr Köpenicker FC KöpenickerFC SSC Teutonia SSC Teutonia 13:00 PUSH

Das Spitzenspiel des Wochenendes steigt in Köpenick. Beide Mannschaften kämpfen direkt um Platz zwei und dürfen sich kaum noch Punktverluste erlauben. Der Köpenicker FC setzt auf seine starke Offensive, während Teutonia zuletzt äußerst konstant auftrat. Die Partie könnte richtungsweisend im Rennen um den Relegationsplatz werden.

Im direkten Duell zweier abstiegsgefährdeter Teams geht es um enorm wichtige Punkte. Fortuna Biesdorf II hat sich zuletzt etwas stabilisiert und will den Abstand auf die unteren Plätze weiter ausbauen. Kladow benötigt dagegen dringend Zähler, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu halten.

So., 31.05.2026, 12:00 Uhr SC Union 06 SC Union 06 FC Stern Marienfelde 1912 Marienfelde 12:00 PUSH

Union 06 steckt weiter tief im Tabellenkeller fest und braucht gegen Stern Marienfelde dringend ein Erfolgserlebnis. Die Gäste spielen eine solide Saison und wollen ihre Position im oberen Mittelfeld festigen. Vor allem defensiv muss Union deutlich kompakter auftreten als zuletzt.

So., 31.05.2026, 13:30 Uhr FC Liria 1985 Berlin FC Liria FSV Berolina Stralau 1901 Stralau 13:30 PUSH

Für Liria zählt im Abstiegskampf mittlerweile fast jeder Punkt doppelt. Gegen Berolina Stralau wartet jedoch ein unangenehmer Gegner, der sich mit einem Auswärtssieg endgültig aus der Gefahrenzone verabschieden könnte. Aufgrund der offensiven Spielweise beider Teams dürfte einiges an Tempo in der Partie stecken.

So., 31.05.2026, 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria II BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf II 14:00 PUSH

Zwei direkte Tabellennachbarn treffen in diesem ausgeglichenen Mittelfeldduell aufeinander. Viktoria II konnte zuletzt offensiv überzeugen, ließ defensiv aber immer wieder Räume zu. Mahlsdorf II will nach wechselhaften Wochen zurück in die Erfolgsspur finden und den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten.

So., 31.05.2026, 14:00 Uhr Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor FC Internationale Berlin FC Inter II 14:00 PUSH

Türkiyemspor spielt eine ordentliche Rückserie und möchte im oberen Drittel bleiben. Internationale II holt am Montag den Berliner-Pokal der Zweiten und reist nach zuletzt schwankenden Leistungen als Außenseiter an, besitzt offensiv aber durchaus Qualität. Die Gastgeber gehen dennoch favorisiert in die Begegnung.

So., 31.05.2026, 14:30 Uhr FV Wannsee FV Wannsee FSV Hansa 07 Hansa 07 14:30 PUSH

Für Aufsteiger Wannsee wird die Lage im Tabellenkeller immer prekärer. Gegen den offensivstarken FSV Hansa 07 wartet eine schwierige Aufgabe. Die Gäste wollen ihre starke Torbilanz weiter ausbauen und mit einem Auswärtssieg ihre Position in der oberen Tabellenhälfte festigen.

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