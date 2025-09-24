In Köln: Polizei NRW kämpft um Titel - ohne Niklas Klein-Wiele

Doch unmittelbar vor den Titelkämpfen, die am Montag im Kölner Stadtteil Junkersdorf begonnen haben, musste das Duo an der Seitenlinie schlechte Nachrichten verkraften. Gleich drei Leistungsträger aus der Oberliga Niederrhein sagten kurzfristig ab. Darunter Niklas Klein-Wiele, Mittelfeldmotor des 1. FC Kleve. Aus „persönlichen Gründen“ heißt es offiziell. 2022 hatte er zu den Leistungsträgern gehört, als die NRW-Auswahl der Polizisten das nationale Turnier in Eutin (Schleswig-Holstein) gewann.

Der eigentliche Grund, weshalb der 31-Jährige auf die Mission Titelverteidigung verzichtet, liegt auf der Hand. Nach gerade einmal sechs Spieltagen steht die Mannschaft vom Bresserberg punktgleich mit dem TSV Meerbusch am Tabellenende und muss sich auf einen harten Abstiegskampf einstellen. Bereits am Freitag steht das schwere Auswärtsspiel bei der SpVg Schonnebeck auf dem Programm. Dort möchte Klein-Wiele topfit sein und nicht in den Tagen zuvor 270 Minuten mit den Kollegen auf dem Platz verbracht haben. Außerdem haben Sebastian Leurs vom SV Sonsbeck und der etatmäßige Kapitän Fabian zur Linden vom VfB Hilden abgesagt – auch für sie hat das Geschehen in der Oberliga offenbar Vorrang.

Auftakt gelungen

Dennoch hat Marco Schacht am Montag mit der NRW-Auswahl den ersten Schritt in Richtung Titelverteidigung gemacht. Der amtierende Deutsche Meister schlug die Kollegen aus Mecklenburg-Vorpommern mit 5:3 (2:1). „Das war schon ganz ordentlich. Wir haben zwar einige Schwächen in der Abwehr gezeigt, aber insgesamt war das ein ungefährdeter Sieg“, so Schacht, der sich vor allem auf die Beamten aus Westfalen verlassen konnte. Rene Engelbertz (TuS Marialinden, Landesliga Mittelrhein), Val-Leander Wettklo (Königsborner SV, Landesliga Westfalen), Pascal Zippel (SC Obersprockhövel, Westfalenliga), Dominik Kling (SV Heide Paderborn, Landesliga Westfalen) und Fabio Kristkowitz (FC Kaunitz, Westfalenliga) erzielten die Treffer.