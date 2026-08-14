 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

In Kempen-Krefeld beginnt die Favoritensuche

Die Kreisliga A Kempen-Krefeld startet in die Saison. Wer folgt auf Anadolu Türkspor und den VfB Uerdingen? Gesprochen wurde viel, ab den 1. Spieltag zählen nun Ergebnisse.

von André Nückel · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
SC Schiefbahn und der Hülser SV stehen sicherlich im Fokus.
SC Schiefbahn und der Hülser SV stehen sicherlich im Fokus. – Foto: Michael Zöllner

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Kreisliga A KE/KRE
TSV Meerbus. II
VfL Willich
Hülser SV
SC Waldniel

Die Kreisliga A Kempen-Krefeld startet in die Saison. Wer folgt auf Anadolu Türkspor und den VfB Uerdingen? Gesprochen wurde viel, ab den 1. Spieltag zählen nun Ergebnisse. Wie sich die Klubs schlagen, erfahrt ihr weiterhin im FuPa-Spieltagstext.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld

So., 16.08.2026, 13:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
13:00live
Spieltext TSV Meerbus. II - Brüggen II

So., 16.08.2026, 13:00 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
13:00
Spieltext TSV Bockum II - SSV Strümp

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg II
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
-
-
§ Urteil
Spieltext Tönisberg II - TSV Meerbus. III

So., 16.08.2026, 15:15 Uhr
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
TIV Nettetal
TIV NettetalTIV Nettetal
15:15live
Spieltext SC Hinsbeck - TIV Nettetal

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
15:30
Spieltext SC Waldniel - SC Niederkr.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SuS Schaag
SuS SchaagSuS Schaag
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
15:00live
Spieltext SuS Schaag - Vik. Anrath

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschMeerbusch II
15:00live
Spieltext TSV Kaldenk. - Meerbusch II

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
15:30
Spieltext FC Hellas - Schiefbahn

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
15:30live
Spieltext Hülser SV - VfL Willich

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr SSV Strümp - TSV Meerbusch II
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - SC Rhenania Hinsbeck
So., 23.08.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - TSV Kaldenkirchen
So., 23.08.26 13:00 Uhr OSV Meerbusch II - SuS Schaag
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TSV Krefeld-Bockum II
So., 23.08.26 15:00 Uhr TIV Nettetal - Hülser SV
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch III - FC Hellas Krefeld
So., 23.08.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - VfL Tönisberg II
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SC Waldniel

3. Spieltag
So., 30.08.26 13:00 Uhr TSV Meerbusch II - SC Schiefbahn
So., 30.08.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - TSV Meerbusch III
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfL Tönisberg II - FC Hellas Krefeld
So., 30.08.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SSV Strümp
So., 30.08.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - SC Viktoria 07 Anrath
So., 30.08.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - TIV Nettetal
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Waldniel - OSV Meerbusch II
So., 30.08.26 15:30 Uhr SuS Schaag - TuRa Brüggen II
So., 30.08.26 15:30 Uhr Hülser SV - SC Niederkrüchten

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Kempen-Krefeld

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