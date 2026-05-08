In Jüchen sind für den SV Sonsbeck aller guten Dinge drei

Der SV Sonsbeck will in Jüchen bestehen. – Foto: Arno Wirths

Der SV Sonsbeck hat in der Oberliga Niederrhein am vergangenen Sonntag endlich den ersten Heimsieg der Rückrunde bejubeln dürfen und so neue Kraft für den Abstiegskampf getankt. Was der Schlüssel zum deutlichen Erfolg über den TSV Meerbusch war und wie sich die Rot-Weißen aufs dritte Duell in dieser Saison am Samstag, 16 Uhr, gegen Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler vorbereiten.

Beim 4:1 wollte der Coach niemanden herausheben: „Klar hat Linus Krajac ein gutes Spiel gemacht mit zwei Treffern, darunter ein super Freistoßtor, und einer Vorlage. Das Kollektiv war aber entscheidend.“ Nette Randnotiz: Es war der höchste Sieg des SVS in dieser Saison.

Das 4:1 über den TSV war der erste Dreier im Willy-Lemkens-Sportpark seit dem 13. Dezember (2:1 gegen den SV Biemenhorst). Im siebten Heimspiel der zweiten Halbserie wurde erstmals dreifach gepunktet. „Eigentlich haben wir in dem Spiel nicht viel anders gemacht. Wir hatten allerdings am Samstag einekleine Einheit eingeschoben. Da haben wir versucht, wieder etwas Lockerheit reinzubringen. Wir waren in den letzten Spielen vielleicht etwas zu verkrampft. Aber Fußball spielt man, weil‘s Bock macht. Das hat man vor der Meerbusch-Partie beim Aufwärmen auch direkt gemerkt“, sagte Trainer Heinrich Losing.

Heimsieg gibt Motivation

Der erste Heimerfolg seit knapp einem halben Jahr war nicht nur für Losing und die Mannschaft wichtig: „Es hat gutgetan, dass wir endlich unseren Zuschauern mal was wiedergeben konnten. Ich freue mich auch für die Leute, die uns immer unterstützen. Wir hätten sogar noch mehr Tore machen können. Wir hatten viele Chancen, die wir liegengelassen haben. Es war unheimlich wichtig, die drei Punkte mitzunehmen. Es hat sich in der Liga ja nicht viel verändert.“

Im nächsten Duell geht’s wieder gegen einen Tabellennachbarn. Bereits am Samstag sind die Sonsbecker am Sportplatz an der Stadionstraße in Jüchen-Garzweiler zu Gast. Wegen der Partie im Niederrheinpokal ist es schon das dritte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in dieser Saison.

Mit einem Sieg könnte der SVS in der Tabelle am VfL vorbeiziehen. Die Losing-Elf konnte beide Duelle mit 2:1 für sich entscheiden. Dennoch weiß der Trainer, dass dies für die Begegnung am 9. Mai nichts zu bedeuten hat: „Es ist schon etwas überraschend, dass Jüchen jetzt wieder mehr unten reingerutscht ist. Die Spiele gegen sie waren enorm eng. Es haben Kleinigkeiten entschieden. So wird es bestimmt auch am Samstag wieder sein.“

Nächste Krajac-Sternstunde?

Wie beim 4:1 gegen Meerbusch war Linus Krajac im Niederrheinpokal Mitte Oktober in Jüchen der Mann der Stunde. Mit seinen beiden Treffern schoss der 26-Jährige seine Mannschaft ins Viertelfinale, wo bekanntlich der MSV Duisburg wartete. Gegen den Drittligisten schied der SVS mit 0:3 aus dem Pokalwettbewerb aus.

Mit nunmehr zehn Toren und sechs Vorlagen in der Oberliga ist Krajac der treffsicherste Spieler seiner Mannschaft. Interessanterweise hatte er vor seinem Doppelpack gegen Meerbusch sein letztes Tor für den SVS beim 2:1 gegen Biemenhorst erzielt. Somit konnte der Mittelfeldakteur auch seine persönliche Durststrecke beenden.

Für Losing hat Krajac auch wegen seiner technischen Qualitäten ein „besonderes Füßchen“. Der Coach ist daher froh, dass der 26-Jährige zu den Spielern gehört, die ihre Zusage für die kommende Saison gegeben haben. Weitere Neuigkeiten zu Zu- oder Abgängen gibt’s noch nicht, wie Losing auf Nachfrage sagte.

Der SV Sonsbeck befindet sich weiterhin drei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Mit einem Sieg in Jüchen könnten die Rot-Weißen, die nunmehr seit vier Spielen ungeschlagen sind, einen weiteren großen Schritt Richtung Klassenerhalt zurücklegen. Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Florian Berisic, Mahmud Sahintürk und Lorik Rama.