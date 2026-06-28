In Jetzendorf übt man sich wieder in Zurückhaltung

Knapp mit 0:1 mussten sich Ben Geuenich und seine Teamkollegen vom TSV Jetzendorf bei Meister Schwabmünchen geschlagen geben. – Foto: Habschied

Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf bereitet sich auf die neue Saison vor. Bei der Formulierung eines Saisonziels übt man sich in Zurückhaltung.

Schon seit Wochen bereitet sich der TSV Jetzendorf auf den Start in die neue Saison der Fußball-Landesliga Südwest vor. Trainer Markus Pöllner geht mit einigen neuen Gesichtern in die Saison – auf und neben dem Platz. Unterstützt wird er künftig von Ex-Trainer Stefan Kellner und dem spielenden Co-Trainer Tim Greifenegger. Was das neue Trainerteam bislang gesehen hat, stimmt optimistisch.

Trotzdem: Wie in Jetzendorf üblich, ist man eher zurückhaltend bei der Formulierung eines Saisonziels. Es lautet abermals: Möglichst schnell den Klassenerhalt klar machen.

Nach einem lockeren Auftakt folgte eine Woche mit intensiveren Einheiten. Die ersten Testspiele machen Hoffnung, dass die Mischung im Kader stimmt – und der Verlust mehrerer Führungsspieler aufgefangen werden kann.

Nicht mehr dabei sind Ben Geuenich (Karriereende) und Wlad Beiz, der als Spielertrainer zum ST Scheyern wechselt. Beide gehörten über Jahre zu den Identifikationsfiguren des TSV Jetzendorf. Zudem stehen auch Sascha Beiz, der als Spielertrainer zum SC Petershausen geht, und Lorenz Kirmair (Pause) nicht mehr zur Verfügung.

Auf der Habenseite können dafür sieben vielversprechende Neuzugänge verbucht werden. Stürmer Luca Broncel erzielte in den vergangenen beiden Jahren für Ecknach 15 Bezirksliga-Tore. Mit seinen 19 Jahren ist seine Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen.

Benedikt Wiegert (24) ging für den FC Pipinsried in der Bayernliga auf Torejagd. Im Mittelfeld bringt Leon Heinzlmair (22) die Erfahrung aus zwei Landesliga-Spielzeiten und zuletzt einer Bezirksliga-Saison mit zwölf Treffern für Olching mit. „Das sind schnelle Spieler, die uns viel Freude bereiten werden“, ist Pöllner überzeugt.

Rückkehrer David Raabe (24) sammelte in den vergangenen beiden Jahren Spielpraxis in Allershausen, wo er zum Stammpersonal gehörte. Für die Zentrale ist Luca Walonka (18) eingeplant, der bei Jahn Regensburg ausgebildet wurde.

Außerdem kam Innenverteidiger Fabian Willibald vom SC Oberweikertshofen. Der 24-Jährige bringt Bayernliga-Erfahrung aus seiner Zeit beim FC Ingolstadt II und beim FC Pipinsried mit. Dort stand zuletzt auch Dustin Kohtmair (20) im Aufgebot, der nach einem halben Jahr in Pipinsried zum TSV zurückkehrt.

Die Defensive soll weiterhin das Fundament im Spiel der Jetzendorfer bleiben. In der vergangenen Saison kassierte nur Meister Schwabmünchen weniger Gegentore. „Außerdem wollen wir leidenschaftlich Fußball spielen“, sagt Pöllner. Das kostet Kraft – und genau daran arbeiten die Jetzendorfer in der Vorbereitung.

Im ersten Testspiel fertigten die TSV-Kicker den Bezirksligisten Untermenzing mit 6:0 ab. Dabei trugen sich mit Broncel, Heinzlmair und Wiegert drei Neuzugänge in die Torschützenliste ein. Es folgte ein 4:1-Erfolg gegen den ASV Dachau. Am Dienstag empfangen die Jetzendorfer den FC Pipinsried zum Testderby, Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.