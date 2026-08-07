"In jedes Spiel mit der Überzeugung gehen, dass wir gewinnen können“ Der SC Hemmingen-Westerfeld startet am Samstag gegen den Heeslinger SC in seine Saison in der Oberliga Niedersachsen von red · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Für den SC Hemmingen-Westerfeld beginnt am Wochenende ein neues Kapitel. Nach dem Aufstieg aus der Landesliga steht gegen den Heeslinger SC die Oberliga-Partie der Vereinsgeschichte an. Trainer Tim Hoffmann sieht seine Mannschaft vorbereitet – und erwartet vor allem Konsequenz vor dem Tor.

Der Auftakt in die Oberliga folgt nur wenige Tage nach einem intensiven Pflichtspiel. Im Achtelfinale des Niedersachsenpokals unterlag der SC Hemmingen-Westerfeld am vergangenen Sonntag dem Lüneburger SK Hansa mit 3:5. Trotz der Niederlage gegen den Titelverteidiger lieferte die Partie dem Aufsteiger wichtige Erkenntnisse. „Wir haben im letzten Spiel gesehen, woran wir weiter arbeiten können, aber auch, dass wir mit unserem Spiel nicht nur mithalten, sondern ein Spiel auch bestimmen können“, sagt Hoffmann. Die Mannschaft habe gezeigt, dass sie auch gegen einen höher eingeschätzten Gegner ihre Spielidee durchsetzen könne. Nun müsse es darum gehen, diese Leistung regelmäßig abzurufen.

Mehr Konsequenz vor dem Tor Für den Ligaauftakt hat der Trainer vor allem eine klare Forderung formuliert. Der SC müsse seine Möglichkeiten im letzten Drittel konsequenter nutzen. Gleichzeitig soll die defensive Stabilität erhalten bleiben. „Nun wollen wir noch gefährlicher vor dem gegnerischen Tor werden, gleichzeitig aber weiterhin gut verteidigen“, sagt Hoffmann. Die Balance zwischen offensiver Durchschlagskraft und defensiver Ordnung dürfte damit zu einem entscheidenden Faktor in der Premierensaison werden.