"In jedes Spiel mit der Überzeugung gehen, dass wir gewinnen können“

Für den SC Hemmingen-Westerfeld beginnt am Wochenende ein neues Kapitel. Nach dem Aufstieg aus der Landesliga steht gegen den Heeslinger SC die Oberliga-Partie der Vereinsgeschichte an. Trainer Tim Hoffmann sieht seine Mannschaft vorbereitet – und erwartet vor allem Konsequenz vor dem Tor.
Der Auftakt in die Oberliga folgt nur wenige Tage nach einem intensiven Pflichtspiel. Im Achtelfinale des Niedersachsenpokals unterlag der SC Hemmingen-Westerfeld am vergangenen Sonntag dem Lüneburger SK Hansa mit 3:5. Trotz der Niederlage gegen den Titelverteidiger lieferte die Partie dem Aufsteiger wichtige Erkenntnisse.
„Wir haben im letzten Spiel gesehen, woran wir weiter arbeiten können, aber auch, dass wir mit unserem Spiel nicht nur mithalten, sondern ein Spiel auch bestimmen können“, sagt Hoffmann. Die Mannschaft habe gezeigt, dass sie auch gegen einen höher eingeschätzten Gegner ihre Spielidee durchsetzen könne. Nun müsse es darum gehen, diese Leistung regelmäßig abzurufen.
Für den Ligaauftakt hat der Trainer vor allem eine klare Forderung formuliert. Der SC müsse seine Möglichkeiten im letzten Drittel konsequenter nutzen. Gleichzeitig soll die defensive Stabilität erhalten bleiben.
„Nun wollen wir noch gefährlicher vor dem gegnerischen Tor werden, gleichzeitig aber weiterhin gut verteidigen“, sagt Hoffmann. Die Balance zwischen offensiver Durchschlagskraft und defensiver Ordnung dürfte damit zu einem entscheidenden Faktor in der Premierensaison werden.
Mit dem Heeslinger SC wartet zum Auftakt eine Mannschaft, die seit Jahren zu den etablierten Teams der Oberliga gehört. In der vergangenen Saison belegte Heeslingen Platz drei und zählt auch für die neue Spielzeit zu den Mannschaften mit Ambitionen.
Hoffmann misst der Erfahrung des Gegners jedoch zunächst keine übergeordnete Bedeutung bei. „Der Gegner am Wochenende hat natürlich in den letzten Jahren bewiesen, immer oben mitspielen zu können. Aber wir schauen zuerst immer auf uns“, sagt der Trainer.
Das soll auch für den weiteren Saisonverlauf gelten. Der SC will sich nicht über die Tabellenposition des jeweiligen Gegners definieren, sondern über die eigene Leistung.
Hoffmann formuliert die Zielsetzung selbstbewusst: „Es wird darauf ankommen, dass wir in jedem Spiel an unsere Performance kommen und unser Spiel durchbekommen.“ Die Mannschaft solle in jede Begegnung mit dem Anspruch gehen, die Partie gewinnen zu können.
Das übergeordnete Ziel ist dennoch klar definiert. „Unser Ziel ist es, in jedes Spiel mit der Überzeugung zu gehen, dass wir es gewinnen können. Dann werden wir die Klasse halten“, sagt Hoffmann.
Am Samstag beginnt für den SC Hemmingen-Westerfeld damit nicht nur eine neue Spielzeit, sondern die erste Oberliga-Saison der Vereinsgeschichte. Gegen den Heeslinger SC kann der Aufsteiger erstmals zeigen, wie weit der eigene Weg bereits geführt hat.