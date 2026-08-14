„In jedem Training ist ordentlich Feuer drin“

– Foto: Kenny Fuhrmann

Im FuPa-Teamcheck geht es um den BSV Guben Nord in der Landesklasse Ost. Trainer Carsten Gröger gibt dabei Einblicke in die abgelaufene Vorbereitungsphase, ordnet die abgeschlossenen Personalplanungen ein und spricht über die ehrgeizigen Ziele seiner jungen Mannschaft für die anstehenden Pflichtspiele.

Die Vorbereitungsphase der Gubener verlief bislang intensiv und lieferte dem Trainerstab wertvolle Erkenntnisse für die kommende Spielzeit. „Mit dem Verlauf der Vorbereitung auf die kommende Saison bin ich im Großen und Ganzen zufrieden. Es gibt hier und da noch ein paar Kleinigkeiten, woran wir als Team arbeiten müssen“, sagt Carsten Gröger gegenüber FuPa. In den vier absolvierten Partien stand nicht der unbedingte Sieg im Mittelpunkt, sondern das Einstudieren von Abläufen. „In unseren bisherigen vier Testspielen haben wir sehr viel probieren können, wobei die Ergebnisse für mich zweitrangig gewesen sind.“

Junge Wilde und ein Rückkehrer

Der Kader für die neue Saison nimmt derweil feste Konturen an. Bislang gibt es ein halbes Dutzend neue Gesichter. „Wir haben insgesamt sechs Neuzugänge, die wir zu einem späteren Zeitpunkt hier bei FuPa noch vorstellen wollen“, erklärt der Coach. Ein besonderer Rückhalt für die Mannschaft ist zudem ein Rückkehrer: „Mit Hendrik Pusch haben wir gefühlt auch einen siebten Neuzugang, nach einer persönlichen Auszeit hat er sich uns wieder angeschlossen und ist eine weitere Alternative auf verschiedenen Positionen.“

Die Vereinsphilosophie bei der Kaderzusammenstellung war dabei klar definiert. „Wir sind unserer Linie treu geblieben und haben nur junge, hungrige Spieler verpflichtet. Ich bin zufrieden.“ Die Motivation der neuen Akteure ist spürbar hoch: „Die Jungs haben alle Lust, nun die nächsten Schritte im Männerfußball zu machen.“

Stabilität bei Zu- und Abgängen

Große personelle Umbrüche bleiben dem Verein ansonsten erspart. „Abgänge wird es keine mehr geben, mit Hendrik Schmietendorf haben wir auch nur einen Abgang.“ Die Planungen scheinen weitgehend abgeschlossen, wenngleich der Verein für kurzfristige Gelegenheiten auf dem Transfermarkt offenbleibt: „Wenn sich was Passendes ergibt, dann würden wir nicht Nein sagen.“

Brennende Leidenschaft auf dem Platz

Der Zusammenhalt und die gemeinsame Einsatzbereitschaft sind die zentralen Trümpfe der Gubener Mannschaft. „Unsere Stärke ist ganz klar das Team selbst. Es sind alles junge, hungrige Spieler, die alle noch sportliche Ziele haben“, lobt der Coach. Diese positive Grundstimmung überträgt sich direkt auf den Trainingsplatz: „Von daher ist in jedem Training ordentlich Feuer drin.“

Der Blick in Richtung Tabellenspitze

Nach einem dritten Platz in der Vorsaison sind die Ambitionen hoch, wenngleich die Distanz zu den Aufstiegsrängen noch spürbar war. „Letzte Saison sind wir Dritter geworden mit einem hohen Punkterückstand auf die ersten beiden Plätze, von daher wird unser Ziel sein, diese Saison den Rückstand nach ganz vorne zu verringern.“

Doch der Trainer bleibt bei aller Leidenschaft realistisch: „Ob das möglich ist, wird sich zeigen, da gehört auch ein bisschen Spielglück dazu und dass alle Spieler verletzungsfrei bleiben.“ Beim Blick auf die Konkurrenz fällt eine genaue Prognose schwer. „Einen klaren Favoriten sehe ich nicht. Aber nach der letzten Saison muss man schon den 1. FC Frankfurt II nennen. Wahrscheinlich werden drei bis vier Teams um Platz eins spielen.“

Voller Fokus auf Pokal und Ligastart

Die Vorfreude auf die ersten Bewährungsproben ist dem gesamten Team anzumerken. Den Pflichtspielauftakt markiert eine reizvolle Aufgabe im Pokalwettbewerb: „Die erste Prüfung wird das Pokalspiel gegen Miersdorf/Zeuthen sein, wo wir schon selbstbewusst auftreten wollen und versuchen werden, in die nächste Runde einzuziehen.“ Auch für den anschließenden Ligastart am ersten Spieltag ist die sportliche Marschroute klar formuliert: „Im ersten Punktspiel bei Admira Mittenwalde wollen wir natürlich gewinnen, um gut in die Saison zu starten.“