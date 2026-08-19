In jedem Spiel ein Scorerpunkt: Das macht Erdogan so wichtig für 1860 München

Dennis Dressel hat schon viel erlebt im Fußball. Doch das Führungstor des TSV 1860 in Aubstadt per kurioser Kopfball-Bogenlampe überraschte selbst den Kapitän der Sechzger: „Kurioses Tor. Von hinten dachte ich nicht, dass der Ball reingeht – am Ende jubeln sie alle“, erklärte der 27-Jährige schmunzelnd nach dem 3:2-Kampfsieg der Löwen in Unterfranken. Gefeierter Kopfball-Torschütze war Emre Erdogan. Der 19-Jährige unterstrich damit einmal mehr seine bestechende Frühform, war in allen vier bisherigen Regionalliga-Partien direkt an einem Treffer beteiligt.
Nach drei (technisch anspruchsvollen) Assists konnte sich Erdogan am Dienstag erstmals selbst in die Torschützenliste eintragen. Doch der Wirbelwind über die linke Außenbahn gibt den Löwen viel mehr als nur Vorlagen und Treffer. Mit seinem Tempo und seinen Dribblings sorgt er stets für Unruhe beim Gegner und schafft zudem Räume für seine Mitspieler. Dressel schwärmt: „Seine Unbekümmertheit macht ihn einfach sehr stark. Das hat man auch bei seiner Vorlage letzte Woche in Memmingen gesehen. Da dribbelt er in drei Mann rein, andere Spieler drehen da vorher ab.“
Seine freche Spielweise macht Erdogan offenbar nicht nur für die Gegner schwer einschätzbar. Sein Kapitän zieht einen kuriosen Vergleich: „Er ist immer wie eine kleine Mystery Box. Man weiß vorher nicht, was dabei herauskommt – meistens ist es gut.“
Er ist immer wie eine kleine Mystery Box
Dennis Dressel über Emre Erdogan
Eine Mystery Box ist allerdings auch noch die Zukunft Erdogans. Bislang konnte die neue Spielbetriebs-Gesellschaft der Sechzger nicht vermelden, den Youngster unter Vertrag genommen zu haben. Wie einige andere Leistungsträger auch – unter anderem Loris Husic, Arian Ortivero Calderon und Lasse Faßmann – gehört er damit zu den „Leasing-Löwen“ der KGaA. Klar ist: Die Verantwortlichen um Präsident Gernot Mang möchten mit aller Kraft verhindern, dass das Tafelsilber der Giesinger seinen Weg woanders fortsetzt.
Im Falle Erdogans gab es zuletzt immer wieder Gerüchte um Angebote aus der Türkei. Mitbekommen haben will davon bei 1860 allerdings niemand etwas, betont auch Tunay Deniz: „Ich persönlich habe von diesen Angeboten noch nichts gehört.“ Der Mittelfeld-Stratege hat einen klaren Ratschlag für Kumpel Erdogan: „Früher oder später wird dieser Verein wieder dort spielen, wo erhingehört. Und das ist nicht die Regionalliga. Deshalb appelliere ich natürlich an die Jungs, hierzubleiben. So eine Power wie 1860 haben andere Vereine nicht.“
An Identifikation mit den Sechzgern mangelt es Erdogan – bereits seit Sommer 2020 im Club – definitiv nicht. Und so ist die Hoffnung der Löwenfans groß, ihren Scorerlieferanten auch weiterhin im weiß-blauen Trikot auflaufen zu sehen. Sein Tempo und seine Torgefahr sollen dafür sorgen, dass auch der DFB-Pokal-Fight gegen Zweitligist Kiel (Samstag, 18 Uhr) eine Mystery Box wird – denn da weiß man schließlich nie, was man am Ende bekommt. Vielleicht ja sogar ein magischer Pokalabend auf Giesings Höhen?