Das Spiel sicher im Blick: Koki Nagamine leitete das Spiel der Hachinger (im roten Dress Nils Ortel) absolut souverän. – Foto: brouczek

"In Japan sind die Spieler nicht so aggressiv": Novum bei Haching-Sieg Erstmals in japanischer Schiedsrichter

Zum ersten Mal kam ein japanischer Schiedsrichter in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Schiedsrichter Koki Nagamine leitete Haching-Spiel und wundert sich.

Es war ein absolutes Novum im bayerischen Fußball, das am Samstagnachmittag in der Partie zwischen der SpVgg Unterhaching und der SpVgg Ansbach stattfand. Der japanische Schiedsrichter Koki Nagamine pfiff die Partie der beiden Vereine in der Regionalliga Bayern im Rahmen einer deutsch-japanischen Schiedsrichter-Partnerschaft. Für den 33-Jährigen, der in Japan in der ersten Liga aktiv ist, war die Leitung der Begegnung im Unterhachinger Sportpark eine vollkommen neue Erfahrung. „Es war großartig“, so der asiatische Referee. Mit Ausnahme des einen oder anderen kleinen Kommunikationsproblems zwischen dem Schiedsrichtergespann und den Spielern, gab der Unparteiische aus Fernost eine gute Figur ab.

Der Referee aus Tochigi berichtete nach Abpfiff über seinen Eindruck, als er das Spiel mit Partien in seinem Heimatland verglich. „In Japan sind die Spieler nicht so aggressiv. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, wird diese ohne Diskussionen respektiert“, so Nagamine. Den sportlichen Kulturschock in Oberbayern nahm der international erfahrene Schiedsrichter aus Nippon jedoch angesichts seiner positiven Erlebnisse in Bayern gelassen hin. „Alle sind sehr freundlich und ich bin glücklich, hier zu sein“, sagte Nagamine, der im Rahmen dieses Schiedsrichter-Austausches noch eine weitere Regionalligapartie in der laufenden Saison leiten wird. DFB hat seit 2011 Partnerschaft mit dem Japanischen Fußballverband