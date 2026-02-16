In Hüffelsheim: Profi-Keeper Lennart Grill arbeitet am Comeback Torhüter der SG Dynamo Dresden kombiniert Reha mit Aufbautraining auf dem Sportplatz in Hüffelsheim +++ Der 26-Jährige ist in der Region verwurzelt von Philipp Durillo · Heute, 09:03 Uhr · 0 Leser

Bereitet sich auf dem Sportplatz der SG Hüffelsheim auf sein Comeback vor: Profi-Torhüter Lennart Grill. – Foto: Gregor Wurdel

Hüffelsheim. Prominenter Sportplatzbesuch bei der SG Hüffelsheim. Wer am Samstag nach dem C-Jugend-Spiel zwischen der JSG Hüffelsheim/Rotenfels und der JSG MMM noch etwas länger auf dem Sportplatz "Auf Palmenstein" blieb, der konnte Profi-Torhüter Lennart Grill in Aktion erleben. Nach einer schweren Knie-Verletzung kämpft sich der aus Idar-Oberstein stammende Keeper derzeit zurück. Nach Angaben der SG Hüffelsheim kombiniert der 26-Jährige sein Reha mit einem Aufbautraining bei der SGH. Bei der Trainingseinheit am Samstag mischte auch der Torwart der Hüffelsheimer Verbandsliga-Mannschaft, Jan-Niklas König, mit.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Derzeit steht Lennart Grill beim Zweitligisten SG Dynamo Dresden unter Vertrag. ehe er sich am 1. Dezember beim Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf in der Nachspielzeit ohne Einwirkung eines Gegenspielers schwer am Knie verletzte. Unter Sprechchören musste Grill damals vom Feld getragen werden, wurde zudem operiert.

Grill wurde in der Jugend bei der Spvgg. Nahbollenbach, dem SC Idar, dem FSV Mainz 05 und dem 1.FC Kaiserslautern ausgebildet und wurde beim damaligen Drittligisten zur Nummer Eins. Für 2 Millionen Euro Ablöse wechselte Grill 2020 zu Bayer Leverkusen, wo er jedoch nicht an Stammkeeper Lukas Hradecks vorbeikam,. Von Bayer ließ er sich eine halbe Saison zum SK Brann nach Norwegen ausleihen, 2022 ging es dann per Leihe zu Union Berlin, auch dort war er nicht die Nummer Eins. Am Ende seiner Engagements bei den Bundesligisten standen zehn Bundesligapartien und ein Einsatz in der Europa League für Union, alles in allem waren die Einsatzzeiten aber eher gering. Es folgten weitere Leihen zu Eintracht Braunschweig und Greuther Fürth. Im Sommer ging es für Grill ablösefrei zu Dynamo Dresden. Bei den Sachsen hatte sich Grill im Laufe der Vorrunde als Stammkeeper etabliert, ehe die schwere Verletzung folgte. Bleibt zu hoffen, dass er bald wieder auf dem Platz stehen kann.