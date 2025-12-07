Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Timo Babic
In Herbornseelbach fallen sechs Tore
Teaser KLB DILLENBURG: +++ In der Fußball-B-Liga Dillenburg liefern sich die SG Seelbach/Scheld II und der TuSpo Beilstein II kurz vor der Winterpause ein unterhaltsames Sechs-Tore-Duell +++
Herborn. In der Fußball-B-Liga Dillenburg trennten sich die Reserven der SG Seelbach/Scheld und des TuSpo Beilstein mit 3:3 (0:1). Die Gastgeber wollten den Zwei-Punkte-Vorsprung vor Verfolger TuSpo Beilstein II behaupten, idealerweise ausbauen. Doch den besseren Start am Samstag erwischten die Gäste, die durch Norman Schuster (20.) in Führung gingen. Kurz vor der Pause bot sich der SG die Ausgleichschance, doch Sebastian Nelles scheiterte aus elf Metern am Pfosten (44.).