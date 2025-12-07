In Herbornseelbach fallen sechs Tore

Herborn. In der Fußball-B-Liga Dillenburg trennten sich die Reserven der SG Seelbach/Scheld und des TuSpo Beilstein mit 3:3 (0:1). Die Gastgeber wollten den Zwei-Punkte-Vorsprung vor Verfolger TuSpo Beilstein II behaupten, idealerweise ausbauen. Doch den besseren Start am Samstag erwischten die Gäste, die durch Norman Schuster (20.) in Führung gingen. Kurz vor der Pause bot sich der SG die Ausgleichschance, doch Sebastian Nelles scheiterte aus elf Metern am Pfosten (44.).