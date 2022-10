In Hannover soll ein Sieg her

Auf dem Papier ist der Tabellenzweite aus Heeslingen zwar klarer Favorit dieser Partie, doch die Platzierung der Arminen täuscht nach Ansicht des Heeslinger Trainerteams über deren wirkliche Spielstärke hinweg. Dennoch soll in Hannover ein Sieg her.

"Vor kurzem haben sie 7:1 gegen Oldenburg gewonnen, und am Sonntag haben sie sich mit 4:1 gegen FT Braunschweig durchgesetzt. In der Offensive sind die Arminen brandgefährlich", lautet die Einschätzung von HSC-Coach Lars Uder.

Die Marschroute für die Auswärtspartie ist ganz klar. "Wir setzen Sonntag voll auf Sieg, denn wir wollen auf keinen Fall den Anschluss an Lupo Martini Wolfsburg verlieren", so der HSC-Co-Trainer zur ZEVENER ZEITUNG. Aus personeller Sicht spricht nichts gegen das Vorhaben. Tino Schulze, der am Sonntag wegen einer starken Erkältung pausieren musste, ist ebenso wieder mit von der Partie wie Oliver Warnke, der beruflich verhindert war. "Wenn nicht noch Spieler kurzfristig ausfallen, können wir am Sonntag endlich wieder aus dem Vollen schöpfen", so Sebastian Sautner abschlließend.