In Hamburg können 3.000 Kinder keinen Fußball im Verein spielen Wo liegen die Probleme?

Eine Umfrage unter den Vereinen des Hamburger Fußball-Verbandes (HFV), die Mädchen- und Jungenfußball anbieten, brachte es an den Tag. Von 97 Vereinen, die sich an der Umfrage im Dezember 2022 beteiligten, gibt es in 50 Vereinen Wartelisten für Kinder, die im Verein Fußball spielen möchten. Insgesamt sind es ca. 3.000 Kinder, denen es im Bereich des Hamburger Fußball-Verbandes nicht ermöglicht werden kann, in einem Verein Fußball zu spielen.