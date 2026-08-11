In Hamburg feiern zwei Teams unmittelbar vor Saisonstart den Aufstieg

Kurz vor dem Saisonstart ist in Hamburgs Kreisligen noch Bewegung in die Staffeln gekommen. Mit SV Rugenbergen III und TBS Pinneberg II dürfen zwei Mannschaften nachträglich aufsteigen. Beide profitieren von frei gewordenen Plätzen - und bekommen damit wenige Tage vor dem ersten Spieltag eine neue sportliche Bühne.
Rugenbergen III nimmt in der Kreisliga Hamburg 4 den Platz ein, der durch den Rückzug von ASV Hamburg II frei geworden war. TBS Pinneberg II rückt in die Kreisliga Hamburg 8 nach, nachdem Rot-Weiss Wilhelmsburg seine Mannschaft abgemeldet hatte. Für beide Teams verändert sich dadurch die Ausgangslage unmittelbar vor dem Saisonstart.
Besonders groß ist die Freude bei TBS Pinneberg II. In den Vereinsmedien ordnet die Mannschaft den nachträglichen Aufstieg als historischen Moment ein: „Somit schreiben WIR Vereinsgeschichte. Noch nie durfte die 2. die Kreisliga genießen, doch jetzt ist es soweit!“
Der Klub verweist dabei auch auf die starke Entwicklung in der vergangenen Saison. „Es war eine sehr sehr starke Rückrunde! Und jetzt geht’s weiter in der Kreisliga 8“, heißt es weiter. Der Dank gilt Zuschauern, Unterstützern, Team und Trainerteam. Für die Reserve ist der späte Aufstieg damit mehr als ein formaler Nachrückerplatz - es ist der größte Schritt der eigenen Mannschaftsgeschichte.
Im aktuell vorliegenden Spielplan der Kreisliga 8 ist TBS Pinneberg II allerdings noch nicht aufgeführt. Deshalb bleibt der konkrete Auftaktgegner offiziell abzuwarten. Auffällig ist nur: Der SV Este 06/70 hätte spielfrei, ein Duell gegen den nachträglichen Liganeuling scheint wahrscheinlich.
Bei Rugenbergen III ist der erste Spieltag bereits greifbarer. Die Mannschaft startet am Sonntag, 16. August, um 12 Uhr mit einem Heimspiel gegen SC Hansa 11 III in die Kreisliga 4. Für die dritte Mannschaft des SVR ist es direkt die Chance, den späten Aufstieg sportlich zu bestätigen.
Die Staffel startet schon am Freitagabend mit TuS Hasloh gegen Nordlichter im NSV, SC Ellerau gegen TSC Wellingsbüttel II und Glashütter SV gegen TuS Germania Schnelsen II. Rugenbergen III greift dann am Sonntag ein - mit Rückenwind, aber auch mit einer anspruchsvolleren Liga vor der Brust.
Nachträgliche Aufstiege sind immer besondere Geschichten. Sie entstehen selten aus idealer Planung, sondern aus Rückzügen, Abmeldungen und kurzfristigen Staffeländerungen. Für die betroffenen Vereine bedeutet das: weniger Vorlauf, weniger Gewissheit, aber plötzlich eine größere Chance.
Für Rugenbergen III und TBS Pinneberg II zählt nun, sich schnell auf das neue Niveau einzustellen. Beide Mannschaften bekommen eine Möglichkeit, die sie vor wenigen Wochen so wohl nicht sicher einplanen konnten. Gerade deshalb kann der Saisonstart emotional werden: Aus Hoffnung wird Kreisliga-Realität.
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