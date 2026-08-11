In Hamburg feiern zwei Teams unmittelbar vor Saisonstart den Aufstieg Kurz vor dem Saisonstart gibt es in Hamburg noch zwei nachträgliche Aufsteiger. SV Rugenbergen III rückt in die Kreisliga 4 auf, TBS Pinneberg II übernimmt einen Platz in der Kreisliga 8. von red · Gestern, 22:25 Uhr · 0 Leser

Zwei späte Aufsteiger in Hamburg. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Kurz vor dem Saisonstart ist in Hamburgs Kreisligen noch Bewegung in die Staffeln gekommen. Mit SV Rugenbergen III und TBS Pinneberg II dürfen zwei Mannschaften nachträglich aufsteigen. Beide profitieren von frei gewordenen Plätzen - und bekommen damit wenige Tage vor dem ersten Spieltag eine neue sportliche Bühne.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Rugenbergen III nimmt in der Kreisliga Hamburg 4 den Platz ein, der durch den Rückzug von ASV Hamburg II frei geworden war. TBS Pinneberg II rückt in die Kreisliga Hamburg 8 nach, nachdem Rot-Weiss Wilhelmsburg seine Mannschaft abgemeldet hatte. Für beide Teams verändert sich dadurch die Ausgangslage unmittelbar vor dem Saisonstart. TBS II spricht von Vereinsgeschichte Besonders groß ist die Freude bei TBS Pinneberg II. In den Vereinsmedien ordnet die Mannschaft den nachträglichen Aufstieg als historischen Moment ein: „Somit schreiben WIR Vereinsgeschichte. Noch nie durfte die 2. die Kreisliga genießen, doch jetzt ist es soweit!“

Der Klub verweist dabei auch auf die starke Entwicklung in der vergangenen Saison. „Es war eine sehr sehr starke Rückrunde! Und jetzt geht’s weiter in der Kreisliga 8“, heißt es weiter. Der Dank gilt Zuschauern, Unterstützern, Team und Trainerteam. Für die Reserve ist der späte Aufstieg damit mehr als ein formaler Nachrückerplatz - es ist der größte Schritt der eigenen Mannschaftsgeschichte. Im aktuell vorliegenden Spielplan der Kreisliga 8 ist TBS Pinneberg II allerdings noch nicht aufgeführt. Deshalb bleibt der konkrete Auftaktgegner offiziell abzuwarten. Auffällig ist nur: Der SV Este 06/70 hätte spielfrei, ein Duell gegen den nachträglichen Liganeuling scheint wahrscheinlich.